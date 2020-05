Nicolás Wiñazki habló a corazón abierto al relatar sus sensaciones por no poder conocer a su sobrina recién nacida en medio de la cuarentena. Su editorial en la pantalla de TN generó una revolución en las redes sociales, pero tomó más impulso luego de que Verónica Lozano se burlara del periodista.

La polémica no terminó ahí, ya que el periodista decidió contestarle a la conductora de Telefe, y a todos sus detractores en las Twitter, con otra columna de su sección denominada Al Hueso. Pero esta última parte tuvo todo un trasfondo en el canal de noticias que pertenece al Grupo Clarín.

Luego de que todos recordaran la investigación de Wiñazki sobre Odebrecht, en la que estuvo investigado Jorge “Corcho” Rodríguez, pareja de Lozano, ahí se vislumbró el origen de la cargada.

Ahora, Adrián Pallares reveló cómo fue el trasfondo de la respuesta del conductor de TN. “Nico pide poder contestarle y que le dejaran pasar el video de Verónica. En el canal no quería que él le contestara. No querían entrar en una guerra con Lozano. Finalmente le permiten contestar pero le pusieron una condición: “Ni una palabra del Corcho Rodríguez”, le dijeron. El canal no quería entrar ahí. ¿Por qué será? Yo no sabría decirles. Por eso Wiñazki no hizo ninguna referencia al Corcho, porque fue un pedido del Grupo”.

Vale recordar que, por aquella investigación periodística, Rodríguez quedó procesado, sospechado de recibir coimas, y podría ir a juicio oral.

