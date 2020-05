Luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Salud, Ginés González García, se reunieran en Casa Rosada con el titular del INCAA, Luis Puenzo, y los empresarios Adrián Suar y Marcelo Tinelli, con el objetivo de trabajar en un protocolo para el sector audiovisual, el director reveló detalles de lo que dejó la reunión y del regreso de ShowMatch.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Luis Puenzo expresó: “Es posible que un show televisivo como el Bailando vuelva antes a la tele que una ficción”. Y continuó: “Tinelli contó que pensaron la posibilidad de hacer el show de manera que no haya público, que el jurado esté separado, que los bailarines no se tocaran. Así casi que se podría empezar a producir. Cumpliendo requisitos de sanidad hay cosas que se van a poder hacer, porque un show televisivo es más fácil que una ficción televisiva o que una película”, explicó.

Así el presidente del INCAA se refirió a la reunión que mantuvieron él, Adrián Suar, y Marcelo Tinelli como referentes de la industria audiovisual para discutir las posibilidades de retomar la actividad en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en el país a causa del coronavirus: “La clave es poner en marcha la industria. La preocupación es producir y activar los rodajes”. “Hay intención de favorecer las posibilidades. Hay que analizar en el tiempo la factibilidad de cada cosa, de cada proyecto. Por eso es posible que un show televisivo vuelva antes a la tele que una ficción”, insistió.

“La clave es poner en marcha la industria. La preocupación es producir y activar los rodajes”

“Fue una excelente reunión salimos todos muy contentos y entusiasmados por lo que abrió ese diálogo. (Santiago) Cafiero abrió la reunión con un planteo de que estaban armando un protocolo con un costado médico pero querían que los tres citados desde el mundo audiovisual contáramos qué teníamos en mente. (Adrián) Suar por el lado televisivo ficción, en cuanto al show televisivo (Marcelo) Tinelli y yo desde el cine, que a diferencia de la ficción en televisión tiene más exteriores, calles, paisajes, departamentos, sin decorados”, precisó durante el ciclo radial Por si las moscas.

Acerca de las conclusiones que arrojó el encuentro detalló que “Empezamos a hablar de formas de trabajo. Conocimos los protocolos que establecieron otros países pero que están centrados desde la producción, y en ellos se evade lo más importante: Cómo vinculamos al actor con el armado de la escena. Este es el nudo de la cuestión: Cómo y qué se filma porque de ahí sale cuándo, cómo y dónde va a ser posible. En resumen eso fue lo que se planteó”. Y añadió: “Nos trajimos de esa reunión el encargo de reunir información, borradores, protocolos para unificarlos en un protocolo del INCAA que vamos a presentar al Ministerio de salud y a la Jefatura de Gabinete. Tenemos que ver cómo posibilitamos y ayudamos a la industria a empezar a funcionar”.

En este sentido aclaró que Suar y Tinelli no fueron convocados como empresarios de manera tal que no se mencionaron ninguna de sus productoras y subrayó que “el nombre de PolKa no se mencionó en la reunión. Fueron convocados por su experiencia”

“Suar y Tinelli no fueron convocados como empresarios. Fueron convocados por su experiencia”

Con respecto a los rodajes cinematográficos puntualizó que “Va a depender muchísimo desde el qué filmar. Muchas películas vinieron y se presentaron al Instituto, muchas a punto de filmar y algunas que ya habían empezado a filmarse, más de 100 seguro. Todos esos guiones fueron escritos mucho antes de que alguien se pudiera imaginar la pandemia y aparecen en ellas situaciones muy difíciles de pensar para un rodaje hoy. Una pareja bailando por ejemplo. Por eso importa muchísimo qué se va a poder filmar”.

En esta línea agregó que habrá provincias en las cuales se podrá empezar a filmar antes, pero que por lo pronto se está enfatizando y fomentando el trabajo de pre producción para que los rodajes estén listos cuando llegue el día en que “Puedan sacarse equipos a la calle”. “Desde el INCAA estamos pensando en un protocolo general y en protocolos particulares para cada producción que serán objeto de aprobación para el Ministerio de Salud”, especificó.

Por otra parte aclaró que el INCAA se encuentra colaborando con donaciones de dinero para obras sociales de sindicatos vinculados y a la industria y que se encuentran activos programas de fomento destinados a “movilizar la actividad y dar trabajo. Cómo los cursos Glazer, en su versión Online. Para gente joven del cine y en algunos casos estudiantes”.

Sobre la posibilidad de que la gente vuelva a consumir películas en salas de cine expuso que “Si bien no somos exhibidores, sí vamos a fomentar que ocurra la posibilidad de ir al cine con menos capacidad que la que conocíamos de ocupación de personas en la sala pero después va a haber una cuestión de que la gente recupere el hábito del cine”. ”Una cosa es cuando se pueda, otra cuando lo habilite el Ministerio, otra cuando la gente recupere el habito. Va a ser un proceso lento ese”, indicó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Por último se refirió a la iniciativa de Netflix de hacer llegar dinero a sectores de técnicos que se encuentran inactivos por rodajes frenados a causa del brote pandémico de COVID– 19: “Es una iniciativa que arranco en México, siguió por Colombia, por Brasil y ahora Argentina. Se hacen donaciones de más o menos 40 millones de pesos para repartir entre 1000 trabajadores del cine que están sin trabajar por la pandemia”. “Abarca a técnicos del cine con rodajes interrumpidos. Netflix aclara que son para técnicos que no son de Nétflix, porque ellos les pagan a los suyos sus propios salarios. La donación la hace Netflix, la administración la academia de cine y el INCAA colabora como auditor”, cerró

L.M

Galería de imágenes