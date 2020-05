Hay vínculos de amor, hay vínculos de odio y existen otros que combinan ambos, los cuales se posicionan como aquellos que marean, van y vienen y no se sabe nunca de que lado de la balanza pueden caer. Podríamos decir que en este tercer grupo se encuentra la relación entre Moria Casán y Marcelo Tinelli, dado que “La One” parecería tener un movimiento oscilatorio constante respecto al “cabezón”. En lo que va de este 2020, el líder de la productora LaFlia debió enfrentarse a varias coyunturas y en varios de esos episodios tales como la “Guerra” con el Grupo Clarín y el escándalo Esquel , la diva salió en su defensa. Sin embargo, en esta oportunidad, un insólito mensaje en Twitter por parte de la ex conductora de Incorrectas llamó la atención.

La ex figura de América compartió una imagen en la que se ven las banderas de Suiza, Suecia, Uruguay y Finlandia, entre otros países en los que se retomará actividad escolar (frenada previamente por la pandemia del COVID-19), y al lado de cada país una frase que recita “vuelven las clases”. Sin embargo, al llegar a la bandera nacional se lee “vuelve Tinelli” con aires de “burla” que encendieron las redes.

La ex “vayaina” acompañó su llamativo posteo con emoticones de risas y la celeste y blanca que en un día patrio como hoy, representa un símbolo muy importante para Argentina. Bajo este marco, la diva pareciera haber reiterado el mensaje “subliminal” de la imagen, de que en este país no se prioriza un aspecto fundamental para la sociedad (como es la educación) pero sí preocupa la fecha de arranque de El Bailando , la pista más candente del país.

Mientras varios le dijeron que “no entendió el chiste” y “qué tiene contra Tinelli”, otros seguidores de Moria en la red del pajarito analizaron que podría ser una especie de “llamado de atención” para que el empresario la incluya como jurado del certamen. Mientras las hipótesis se gestan en la red, cabe preguntarse…¿responderá Marcelo?

A.A

