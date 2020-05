El domingo 24 de mayo explotaron las redes, cuando Jimena Barón fue a buscar a su hijo Morrison a la casa de su ex, Daniel Osvaldo, quien se localiza en Banfield junto a su hijo Gianluca y un nuevo perrito. ¿Motivo? quería compartir con Momo su cumpleaños número 33; sin embargo, tal como detalló en un posteo con imágenes muy felices en la casa del padre de su hijo, el 2020 “no deja de sorprenderla con sus vueltas” y terminó , a pedido del pequeño (con consentimiento del futbolista), quedándose hasta la mañana del día siguiente. Esto, despertó la curiosidad de sus seguidores quienes no tuvieron reparos a la hora de consultarle “qué sucedió en la intimidad” con su ex.

“Muy lindo todo, pero el público quiere saber si tuviste sexo con Osvaldo. Feliz cumple Jime”, lanzó sin tapujos una fanática de la cantante que fue por todo y quiso indagar en la vida privada de su ídola. Fiel a su estilo, “La Cobra” no tardó en responderle y disparó: “No! tengo mi propia habitación, esto es una convivencia parental che!“. Su mensaje recibió miles de likes en segundos, dado que era el dato que querían saber todos.

Sucede que, en el pasado, Jimena tuvo fuertes cruces con el padre de Momo y quedó muy lastimada. Desde aquellas épocas oscuras con su ex, tomó distancia absoluta de él y dejó pasar el tiempo, que fue enfriando los paños poco a poco. De forma casi insólita e inesperada, Barón pasó su cumpleaños en la casa del futbolista, con su hijo, el hijo mayor de Osvaldo y su perro, se quedó hasta las 9 de la mañana entre música, vino, risas y cálidos recuerdos y lo curioso aún es que sigue en la casa de su ex en Banfield.

Frente a este panorama con aires de pasado sus seguidores se preguntan ¿volverá a su departamento? ¿o pasará lo que reste de la cuarentena en lo de Osvaldo? mientras el correr de las horas prometen contestar esas preguntas, a varios les saca el sueño saber que decisión tomará la artista, porque “donde hubo fuego….”

A.A

Galería de imágenes