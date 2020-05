Semanas atrás, el legendario guitarrista de Queen, Brian May, vivió un desafortunado accidente en el jardín de su casa en el que se desgarró los músculos del glúteo y debió ser hospitalizado. Sin embargo, ahora, a través de un vídeo reveló que estuvo a punto de perder la vida por complicaciones cardíacas y que “estaba viviendo una pesadilla“.

A través de su cuenta de Instagram, el músico de 72 años contó que la emergencia se desarrolló justo después de descubrir que se había desgarrado los músculos de los glúteos. Tras la lesión, definió su estado como de “agonía” durante una semana más y pidió una resonancia adicional en donde descubrió que tenía un nervio ciático comprimido que le había provocado un dolor similar a “poner un destornillador en mi espalda“.

Según explicó el guitarrista, compositor y vocalista, los médicos encontraron que tenía tres arterias bloqueadas después de sentir un dolor en el pecho que duró aproximadamente 40 minutos.

“Les dije que tenía un músculo roto y eso fue lo que me diagnosticaron, pensamos que era como un extraño accidente de jardinería… pero, de todos modos, resultó no serlo realmente”, dijo May en el video. Y continúa: “Me hicieron una resonancia magnética y sí, tuve una rasgadura en mi glúteo mayor. Y es lo fácil hacer un vínculo, porque hay una rasgadura allí así que debe ser la causa del dolor, final de la historia. Y no se hicieron otras pruebas”, contó. Pero una semana después, con un dolor agónico, le hicieron una segunda resonancia magnética.

“Resulté tener tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear la sangre a mi corazón”, por lo que hubo “mucha presión” para que se sometiera a una cirugía a corazón abierto. Finalmente, se decidió colocar tres stents. “Es una operación increíble realizada por la persona hábil adecuada y les agradezco desde el fondo de mi corazón”, añadió.

May, quien se sorprendió por esta emergencia porque se considera un hombre sano, cree que su profesión tuvo algo que ver. “Bueno, creo que 50 años de correr con una correa de guitarra sobre mi hombro izquierdo sosteniendo una guitarra pesada pudo tener algo que ver. ¡Pero probablemente todo valió la pena!”, cerró el icónico artista.

“Lo único que podía hacer era esforzarme para salir de esta. Lo conseguí, pero solo porque pude contar con la ayuda de grandes fisioterapeutas y también fui al osteópata”, dijo.

L.M

