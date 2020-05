La estrella televisiva Khloé Kardashian dejó en shock a sus seguidores tras presentar en la red, su ámbito natural, su nuevo rostro. Así como John Travolta y Nicolas Cage en Contracara (1997) o Mouse en Batwoman (2019)

Desde 2007, Keeping Up With The Kardashians,, se ha transformado en emblema de los realities y le dio una fama nunca antes vista a cada protagonistas. En los primeros episodios, la familia era conocida sólo por estar ligada al fallecido Robert Kardashian, patriarca del clan y abogado de O. J. Simpson, y por Kim, intima amiga de herederas como Paris Hilton.

Los años pasaron y cada uno de los integrantes del reality fue tomando mayor notoriedad. Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, y la matriarca y reina madre de los negocios, Kris Jenner, han pasado por muchos cambios, incluidos los físicos. No hay una de ellas que no se haya retocado, sacado o puesto algo. Pero en las últimas horas, Khloé pasó a un nivel superior en el universo de las cirugías al cambiar su rostro.

La menor de las Kardashian, bella antes y ahora, fue la que más sufrió el tema físico. En 2018, Khloé reveló en una entrevista que su familia la empujó a adelgazar, pues “Dañaba la marca Kardashian-Jenner”, y eso significaba menor dólares en sus más que abultadas cuentas bancarias. “Se sentaron todas conmigo y me dijeron que tenía que adelgazar. Que mi figura no ayudaba a mantener la marca familiar y que bajar unos kilos ayudaría también a mi imagen personal”, reconoció Kardashian.

Los cambios, que ha venido mostrando en sus redes sociales desde que arrancó, le sientan muy bien, pero con el pasar del tiempo también le tomó el gusto al bisturí. Y sus últimas imágenes lo demuestran. Tan grande el impacto en la red que todos se preguntaron ¿Quién es? y la siempre recordada frase de Esperando la Carroza “¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así?”. Porque claramente, poco ha quedado de la Kardashian de 2007.

El cambio de cara, por supuesto, vino acompañado de una renovación de look y vestuario. Su pelo fue rebajado y ahora tiene un tono castaño con mechas doradas, dejando atrás el platinado Susana Giménez. Además, lució un corsé blanco que resaltaba su bronceada piel.

Sin embargo, vale señalar que si bien muchísimos elogiaron y apoyaron el cambio de la mamá de la pequeña True, otros aseguran que se trata de un Photoshop profundo y furioso.

De esta manera, Khloé se suma a la lista de celebridades que han abusado de los retoques faciales. Entre ellas: Renée Zellweger, Mary-Kate Olsen, Lil’ Kim, Meg Ryan, Catherine Zeta-Jones​, Nicole Kidman, Melissa Gilbert, Lindsay Lohan, Lara Flynn Boyle, Melanie Griffith, Priscilla Presley ,y el padre de todos los retoques, Mickey Rourke, entre tantos otros.

L.M