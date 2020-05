Jimena Barón fue a la casa de su ex, Daniel Osvaldo, a buscar a su hijo para celebrar su cumpleaños número 33, pero a pedido de Momo y de su padre, se terminó quedando. Horas después, la cantante y actriz compartió un posteo en la red que fue de lo más comentado de la tarde en las redes sociales.

Por un momento, “La Cobra” dejó los reclamos sexuales de lado y la soledad de su departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ir hasta Banfield, donde vive Daniel Osvaldo, su ex, quien atraviesa la cuarentena junto a Momo, Gianluca, su hijo mayor, y su nueva mascota.

“Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. ¿Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo como se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba“, dijo la cantante en un posteo que acompañó con una serie de videos y fotos.

“Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ríe. Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los mas lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 días) la vela y la bengala usada. El chiste del ensamble y las risas. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patriótico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer“.

“El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien”, dijo sobre la relación que mantiene actualmente con el futbolista, con quien en el pasado tuvo un fuerte enfrentamiento que poco a poco fue bajando su intensidad. De hecho, Osvaldo fue uno de los primeros en salir a bancarle los trapos a Jimena cuando estalló la polémica por su último tema.

La actriz y cantautora siguió: “Cuando el 2020 no podía ser más inesperado, se vuelve más inesperado. Lo abrazo, con todas las volteretas que me trae, lo abrazo muy fuerte. Me siento agradecida, en procesos de grandes aprendizajes, en búsqueda de cambios, de cierres, de nacimientos, de acomodar todo distinto y que se sienta mejor, de que sane lo que sigue jodiendo, de despedirlo, de perdonarme, no ser tan dura conmigo misma, de regalarme aceptación y sorpresa”.

“Intento que no me afecte ni me lastime que piensan los demás de mí, mi vida, mis decisiones. Abrazo también las cagadas que me mandé e intento ser mejor persona todos los días, pero sin castigarme tanto. Los abrazo a ustedes del otro lado, que me llenan de amor, de verdad. Les agradezco la compañía incluso cuando anduve un poco desbrujulada. Les agradezco eso muchísimo. Los extraño, los veré cuando se pueda y les contaré y cantaré cosas distintas, estamos todos distintos ¿verdad? Que así sea. Gracias por los mensajes y los lindos deseos, me siento muy feliz y afortunada. Feliz cumpleaños para mí”, concluyó.

Horas antes, cuando aún no había trascendido que pasó la noche en la casa de su ex, Jimena publicó una serie de historias en Instagram, aunque fue una la que llamó la atención de algunos usuarios. Y es que en uno de los clips tenía de fondo el clásico At Last, de Etta James, canción que casualmente o no compartió “Dani Stone” en la red días atrás.

Pero como casi todo lo que hace Barón, esta situación también presentó una polémica entre decenas de tuiteros que se preguntaron qué pasó con la cuarentena de la cantante.

L.M