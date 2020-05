María Eugenia Suárez se manifestó mientras el presidente Alberto Fernández comunicaba los pasos a seguir respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio y la extensión de la misma. “La China” se descargó en las redes y hasta usó un clásico de Céline Dion para referirse al tema.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este sábado una prórroga en el aislamiento obligatorio hasta el 7 de junio, y la endureció en Buenos Aires y su área metropolitana después de que en los últimos días se haya detectado un salto en el número diario de contagios. Según los últimos datos oficiales disponibles, el país registraba 11.353 casos, de los que 445 fallecieron.

El foco principal de la pandemia, donde se concentran la inmensa mayoría de los casos recientes, es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y el amplio cordón urbano que la rodea.

“¿Qué me importa lo que dure la cuarentena? (…) Va a durar lo que tenga que durar”, respondió Fernández cuando una periodista le preguntó por las críticas que apuntan a que la de Argentina será una de las cuarentenas más largas del mundo. Además, dijo que Argentina ha logrado “controlar la pandemia” en la mayor parte del territorio.

Ante este panorama, “La China”, al igual que muchos ciudadanos, se expresó en Twitter sobre la extensión de la cuarentena, y dejó en claro lo intranquila que quedó. “Queda mucho por delante, qué ganas de llorar”, tuiteó la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece). Y agregó: “Si alguien se mantiene positivo, ¿me cuenta cómo? Gracias”.

Si alguien se mantiene positivo, me cuenta cómo? Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 23, 2020

Luego, en su cuenta de Instagram, la intérprete ironizó sobre el tema utilizando el clásico de Céline Dion “All by Myself”, junto a una grabación de una de sus mascotas. “Quarantine”, escribió junto a una flecha que dirigía al nombre de la canción.

Desde el arranque del confinamiento, el 20 de marzo, la China se ha mostrado más activa en las redes sociales y, desde allí, se ha referido a la situación en más de una ocasión. “¿Viviremos encerrados?”, se preguntó horas atrás la actriz que transita su sexto mes de embarazo.

El 23 de abril, había cuestionado: “Si se sabe que el pico es a mediados de julio, ¿por qué van extendiendo de a dos semanas? No lo entiendo”. En ese momento, tras recibir una lluvia de mensajes de gente que le decía que necesitaban salir a trabajar, explicó: “A eso voy, en eso pienso. No desde el egoísmo mío de ‘querer salir’. Pienso en la gente que necesita trabajar y no puede. Entiendo que nos cuiden“, afirmó.

La China, además, fue tendencia días atrás al compartir con sus seguidores que Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, le preguntó cuántos años va a tener cuando termine la cuarentena.

Recordemos también que en los últimos días la ex Casi ángeles se transformó en el centro de ataque de famosas como Cinthia Fernández y Natalie Weber sólo por decir que no quería publicitar la “maquinita” facial de Nu Skin, empresa que quedó imputada por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos.

L.M

Galería de imágenes