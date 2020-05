Nati Jota cuestionó la belleza de Brad Pitt en la red y los usuarios la destrozaron. Como respuesta a los mensajes negativos, la periodista hizo un rap y lo compartió con todos.

La polémica se desató días atrás, cuando la influencer publicó una imagen del actor y productor de cine estadounidense y preguntó: “¿En serio les gusta este chabón?”, y la liquidaron.

En serio les gusta este chabon? pic.twitter.com/DxuBt39JHi — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) May 22, 2020

La consulta no cayó bien en muchos y se lo hicieron saber. Al ver los mensajes, Nati respondió: “¡Me cago de risa con lo que me responden loco no se puede decir acá que no te gusta físicamente alguien que te putean! Que carajos. Pensar que en mis primeros tiempos de tuiter yo era remil bardera en serio, ahora ni una pavada puedo decir. Que paja”.

“Nunca me gustó Brad Pitt. 1) muy ‘perfectito’. 2) muy rubio ojos claros cliché. 3) medio cara muy angulosa mandibula gigante no sé. Me calienta 0. Salvo Benjamin Button con 18 años, ahí le como la boquita, pero sino prefiero al medio pelo que me chapé en BNN antes de la cuarentena”, tiró en otro tuit.

Tras el cruce con algunos followers, la periodista hizo gala de su ingenio y escribió un rap que cantó y cuyo video fue compartido en sus redes.

“¿Qué tiene de malo que no me guste Brad Pitt? Pareciera más grave que morir de COVID”, arranca su canción estilo hip-hop. Y sigue: “Vos destilás tu odio, pensando que no leo. La verdad a mí me afecta y no merezco tu veneno. Antes estaba triste y me faltaba una cosa, en Twitter siempre dicen que eso es una chota. Borré la aplicación, estoy desconectada, me hace bien y siento que por fin no pasa nada”, reza la rubia, para luego escuchar en el estribillo: “Soy Nati Jota, no te tiró la posta, puede que me esté confundiendo, es que estoy aprendiendo”.

En la última parte, Nati dice: “En cuantas publicaciones la empatía no usas. Te enojas por lo de Brad, pero estás perdido escroleás. Yo no te hice nada, resentimiento tengo poco, aunque sufra no enojo, ¡se que estamos todos locos!”.

