Cinthia Fernández no tiene paz. Luego de pegarle a la China Suárez por rechazar públicamente promocionar la “maquinita” facial de la polémica, la panelista de Los Ángeles de la Mañana volvió a arremeter contra la actriz.

El 21 de mayo pasado, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación informó la imputación a la empresa de cosméticos y máquinas para el cuidado de la piel NuSkin Argentina INC por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos.

El escándalo tomó mayor trascendencia porque famosas, periodistas, actrices e influencers están en el medio de la situación. Una de ellas es Cinthia Fernández, quien desde que estalló la polémica ha salido a defender a la empresa, su esquema piramidal de negocio y le pegó a quienes criticaban el tema.

“No quiero vender ninguna ‘maquinita’ para la cara. Gracias”, escribió “La China” en Twitter, y despertó la furia de la bailarina.

A pesar de que la actriz no nombró a nadie en su mensaje y ni siquiera habló de estafa, Cinthia fue contra ella; primero, comparó la situación con Nu Skin con que la intérprete muestra en sus redes productos de Christian Dior, con los que se maquilla, y la tildó de “mala leche”. Luego, publicó una imagen de Suárez de mayo de 2019 que mostraba a la pareja de Benjamín Vicuña utilizando una máquina de otra marca, que no promocionó como negocio, sino como un producto que utilizaba.

Este domingo, la morocha volvió a la carga con capturas donde se ve a la China realizando un tratamiento facial, no con una máquina, sino un elemento de acero inoxidable, con propiedades refrigerantes.

Muchos usuarios le comentaron que el posteo de aquel entonces de la China no tiene nada que ver con el producto de Nu Skin que ella promocionaba. Entonces Cinthia respondió: “Es el Instagram de ella que tiene a parte exclusivo para esto, igual que tenemos nosotras por eso no tiene nada de malo, solo que no hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y mucha gente que no es del medio también es su trabajo extra”, expresó, junto a capturas que evidenciaban que la cuenta en cuestión la maneja otra persona, y no la actriz.

Luego de ver la defensa que hacían sobre los dichos de la China, Fernández tiró: “Yo tampoco ataque a nadie, solo es información”. Y agregó: “Una profesional (por quien maneja la cuenta que ella expuso) para cual la China le vende. Igual que yo vendo para una marca y mi Instagram es atendido por cuatro profesionales. Kiss en la frente”.

L.M

Galería de imágenes