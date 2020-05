María Eugenia Suárez se cansó del constante ataque de Cinthia Fernández y salió con los tapones de punta a responderle. También tuvo palabras para Ángel de Brito, quien replicó los dichos de su angelita en su propia cuenta.

El escándalo de la “maquinita” facial de Nu Skin, empresa dedicada al cuidado de la piel que está imputada por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos, sigue dando que hablar. En este caso, Cinthia Fernández, una de las famosas que publicitan y venden el producto de la empresa en cuestión, volvió a salir en defensa de la marca y arremetió contra la China Suárez, quien sólo había dicho que no quería vender ninguna maquinita para la cara.

Hasta el momento, la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece) había decidido mantener el silencio ante los embates de la panelista. Sin embargo, hoy demostró que el hilo se corta por lo más delgado y le respondió.

“No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, arrancó la China tras ver que la mediática volvió a pegarle. Y continuó, notablemente enojada: “Y las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”, lanzó luego de que Cinthia publicara una serie de capturas donde se ve a la actriz realizando un tratamiento facial, no con una máquina, sino un elemento de acero inoxidable, con propiedades refrigerantes. En su posteo, si bien Suárez mostraba las bondades del tratamiento, quedaba claro que no vendía el producto.

Cuando algunos de sus seguidores le pidieron que no responda porque “eso buscan”, la actriz fue contundente: “Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque SABEN que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque ODIO el conflicto”.

“¿Muere ahí? ¡Hace más de una semana que están jodiendo con el temita!”, tiró cuando el popular tuitero @AnibalPachanga5 le sugirió que no siguiera el juego, que al no contestar el tema moría ahí.

“Esto ya es demasiado”, aseguró al leer que Cinthia insistía con que ella tiene una cuenta alterna, aunque en realidad tenga el nombre de otra persona.

Después de descargarse, la China fue por De Brito, quien replicó el tuit principal de Cinthia y puso en duda las palabras de la actriz. “¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto”, le dijo al periodista. Rápido, éste contestó: “Tuiteaste no querer vender maquinitas. Y aparece eso. No te entiendo, pero háblalo con @cinthifernandez“.

A pesar de que una ola de usuarios le intentaron explicar a Cinthia de que las situaciones distaban mucho de ser similares, y que la cuenta en cuestión la maneja otra persona, y no la actriz, la morocha arremetió otra vez: “La arrobaría pero me bloqueó la chaina! Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo hacés del personal, eso es porque cobrás comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila”, expresó Cinthia tras la respuesta de la China. Y agregó: “Y estar embarazada no te santifica. Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain (sic) y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe chiloftbeauty. Solo es información”.

“Relax que no es un delito trabajar. ¿Decir reclutar gente no es seguir tirando veneno? No reclutamos ni obligamos a nadie. Recomendamos igual que vos y justamente mostré la información de qué haces lo mismo, porque te sigue mucha gente y esta bueno que sepan que es un trabajo tanto nuestro como de muchas mujeres que salieron adelante económicamente vendiendo productos que son buenísimos, así como lo puede ser el tuyo. Es una manera de venta. No hay que juzgar la próxima”, concluyó la panelista de LAM.

L.M

