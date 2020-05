Mientras que el futuro de Marcela Tauro en Intrusos es incierto, los rumores sobre las internas del programa se agigantan cada vez más. Quien ahora echó leña al fuego fue Ulises Jaitt desde su cuenta de Twitter, lugar en donde compartió una conversación que sería de la periodista con un interlocutor desconocido y en la que hay un lapidario mensaje contra Jorge Rial.

Sin vueltas, el conductor de El Show del Espectáculo (AM 1300 La Salada) posteó la captura de un chat y lo tituló con los nombres de sus dos colegas y el textual adjudicado a la mujer que esta semana dejó de asistir al programa de América, según Adrián Pallares, por la rotación del equipo. “Marcela Tauro contra Jorge Rial: ‘No soy sumisa, eso no le gusta’”, escribió el hermano de Natacha Jaitt.

En el intercambio de palabras se observa al anónimo decirle a quien sería la panelista que “la regla número 1 es no revelar jamás la fuente”, en clara referencia al motivo por el que discutieron los dos compañeros el pasado martes, cuando la también columnista de espectáculos de FM La 100 dijo que Juan Roccabruna, recepcionista de la clínica del doctor Rubén Mühlberger, sería imputado por autotransferirse dinero de la compañía para hacer compras personales, y el papá de Rocío y Morena Rial le pidió que diga quién le pasó esa información.

El mensaje sigue con una fuerte pregunta: “¿Qué le pasa a @jrial contigo? Te vive forreando”, pero la presunta respuesta de Tauro no se queda atrás, es más que contundente, habla de una de las cosas que más le molestaría al conductor de Intrusos y es la que da lugar al título que consignó Jaitt: “Yo respondo, eso no le gusta, no soy sumisa”.

Recordemos que la periodista indicó en diálogo con la revista Paparazzi que tiene que hablar con el canal antes de regresa a ocupar su lugar en el panel, mientras que uno de sus colegas, Ángel de Brito, aseguró que en el corte posterior a su cruce con Jorge afirmó que iba a renunciar y que eso fue lo último que se supo de ella en la emisora.

Marcela Tauro contra Jorge Rial: “ No soy sumisa, eso no le gusta” pic.twitter.com/BJGPc2NAvt — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) May 22, 2020

L.L.

