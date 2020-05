Teniendo en cuenta la circulación viral de coronavirus que existe en la provincia de Buenos Aires y CABA, la titular de la cartera sanitaria y su equipo aconsejaron al Comité de Operaciones de Emergencias de la provincia evitar el ingreso de dichos viajantes por al menos 15 días para evaluar la situación.

“En la reunión con el COE, planteamos algunas situaciones de acuerdo a lo que venimos estudiando con este programa de Nación para volver a casa. A través de internet uno se puede anotar y ya tuvimos más de 734 autos (donde caben hasta cuatro personas) anotados. Pedimos que esto tenga un fin, ya que desde que se autoriza tenemos 96 horas para poder viajar. Nos preocupa porque es un contacto permanente y muchas veces estos autos vienen a cualquier hora de la mañana y no tenemos exactamente el horario al cual llegan y cuántos llegan”, comentó la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla.

A su vez, solicitó que no ingresen a Tucumán personas que vengan de lugares con mayor circulación viral, es decir CABA y Buenos Aires, por al menos 15 días hasta ver cómo evoluciona la situación





Hizo hincapié en “tener mucho cuidado con la vigilancia epidemiológica que vienen de lugares con menor circulación viral pero que también hay. No así con los lugares donde no hay circulación como las provincias vecinas de Salta, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero. Si bien debemos tener un control estricto, pero no impedir la circulación de ellos”.

Por otro lado, se pidió reforzar la entrada por la Ruta 9 que es el único acceso a Tucumán. “Este trabajo conjunto que estamos haciendo con Seguridad, Salud, las intendencias y demás, es un gran esfuerzo para nosotros. Por eso queremos pedirle a la comunidad que nos ayude”, dijo al respecto Chahla.