Lali Espósito fue invitada a Los Ángeles de la Mañana con motivo de su nueva canción, Lo que tengo yo, pero como era de esperarse, no pudo escapar a hablar de su vida privada además de hacer mención de su nuevo hito en su carrera artística, y así fue como tuvo que referirse al exnovio que menos aprecia, Mariano Martínez, a quien decidió rechazar en una de las redes sociales del momento.

La cantante se refirió a su escándalo con Amaia Montero, las posibilidades de ser madre con su actual pareja, Santiago Mocorrea, y de su amistad con Eugenia China Suárez, y antes de despedirla, Ángel de Brito le consultó si sigue al actor en TikTok, una plataforma en la que este ha compartido una serie de videos que, a pesar de que su intención sea la comedia, le han generado muchas críticas.

“Te hago una pregunta incómoda del tiktoker, ¿lo ves haciéndolos? Vos estás mucho en esa aplicación y él tiene lindas piezas que nos ha brindado”, le dijo el conductor de El Trece a su entrevistada, que estalló en risas y contestó comentando que “no puede haber tanta maldad”, aunque citando esa popular frase de manera errónea, ya que se la adjudicó a Carmen Barbieri en vez de a Silvio Soldán.

“Estás enfermo, mamita”, continuó la actriz, imitando la voz de la madre de Federico Bal, como si quisiera esquivar esa pregunta del periodista.

“¿Pero no te aparece?”, la indagó Yanina Latorre, sin querer dejar que la artista se escape a la cuestión de si vio o no a su expareja en la red, por lo que finalmente respondió sin vueltas.

“La verdad es que no lo vi. Después pasame material”, le pidió Espósito a Ángel, cerrando la entrevista con algo de buena onda para la persona con la que salió entre 2015 y 2016. “No sé, pero no sean malos, El Tik-Tok es para divertirse”, aseveró la ex Teen Angels, que días atrás en diálogo con Cris Morena había liquidado a Martínez cuando recordó los famosos con los que tuvo relaciones amorosas.

Mirá el video con un TikTok de Mariano.

L.L.

Galería de imágenes







En esta Nota