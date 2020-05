Son horas decisivas para saber el futuro de Marcela Tauro en América, y en medio de especulaciones sobre conversaciones filtradas en la que dispara contra Jorge Rial, ahora Ángel de Brito aportó una nueva versión que indica que el conductor de Intrusos -que además compartió un llamativo mensaje en sus redes- ya tomó la decisión de aceptarle la renuncia a la panelista.

De acuerdo a lo que reveló el jurado del Bailando, quien en la semana habló con su colega para que le confirme que su ausencia se debía a la rotación del panel del ciclo de chimentos, es muy difícil que ella vuelva a sentarse al lado del compañero con el que trabajó durante casi veinte años, y que Marcelo Polino, amigo de ambas partes, está intercediendo en la situación para poner paños fríos y llegar a un acuerdo.

“Esta bastante complicado el regreso de @_MarcelaTauro a @Intrusos. Después de un acumulado de tensos momentos, Rial se cansó y decidió aceptar la renuncia de su panelista. Me cuentan que @MarceloPolino se ofreció como mediador. Pero Rial ya no quiere que vuelva”, informó el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) desde su cuenta de Twitter.

Después de un acumulado de tensos momentos, Rial se cansó y decidió aceptar la renuncia de su panelista. Me cuentan que @MarceloPolino se ofreció como mediador. Pero Rial ya no quiere q vuelva — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 23, 2020

En esa misma plataforma, el esposo de Romina Pereiro escribió algo que rápidamente provocó que decenas de seguidores infirieran que estaba hablando de Marcela. “Uffffff con la separación que se produjo en la farándula. Fuerte. Inesperada. Por ahora, eso”, disparó el papá de Rocío y Morena, y añadió en otro tuit: “No es el que se imaginan. Busquen por otro lado. Sean creativos”.

Che, no molesten a la gente por esta noticia. No es el que se imaginan. Busquen por otro lado. Sean creativos. 😉 https://t.co/jK7Ms0LGR8 — JORGE RIAL (@rialjorge) May 23, 2020

Por su parte, Adrián Pallares habló ayer sobre el escándalo en Por si las moscas (AM La Once Diez) y dijo que sabe que hubo una molestia entre los dos periodistas, pero que no se metió ya que son como peleas de “mamá y papá” en las que no hay que entrar.

“Lo que yo quiero es que Marcela vuelva a Intrusos. Ella, Dani Ambrosino y Rial son mas Intrusos que nadie. Fue un cambio de parecer que no es nada en comparación a peleas descarnadas que hay en otros programas, pero esto justo sucedió pegado a la decisión de rotar por la pandemia”, aseguró el integrante del panel del ciclo de América, en alusión a la gran repercusión que tuvo la ausencia de su compañera tras la discusión del martes por la fuente de una información sobre el escándalo del doctor Rubén Mühlberger.

¿Cuál puede ser el futuro de Tauro? Si bien todavía no se conocen los resultados de la reunión con los directivos de la emisora, ella tiene contrato con el canal, por lo cual podría ser cambiada de programa si así lo desea y/o Jorge no acepta su vuelta. Como era de esperarse, ya que fue él quien aportó nuevos datos, De Brito fue indagado por sus seguidores sobre la posibilidad de recibir a su colega en LAM, pero su respuesta fue contundente y negativa. “Para nada. Yo estoy feliz con mi panel, y ojalá cuando termine la pandemia, me dejen incorporar a Lourdes (Sánchez), Cinthia (Fernández) y Majo (Martino)”, contestó.

Para nada. Yo estoy feliz con mi panel, y ojalá cuando termine la pandemia, me dejen incorporar a Lourdes, Cinthia, Majo. @LosAngeles_ok https://t.co/gvVVhIjuYH — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 23, 2020

