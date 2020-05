La escandalosa situación que se vivió en Polémica en el bar (América) el jueves pasado entre Samuel Chiche Gelblung y Rodrigo Lussich, cuando este último abandonó el estudio indignado con su colega, fue mencionada el viernes a través de un chiste de Alvaro Waldo Navia que, a pesar del humor, fue categórico hacia el panelista que dejó el estudio y que no se sabe si volverá a ser integrante de la histórica mesa del formato creado por Gerardo Sofovich.

El humorista ingresó caracterizado como el “Doctor Milberger”, una clara parodia de Rubén Mühlberger, el médico que fue detenido y que se encuentra bajo arresto domiciliario. En diálogo con el conductor del programa, Mariano Iúdica, hablaron sobre los famosos que se atendían con él, y que no solo son de la farándula, sino también de la política, como por ejemplo, Elisa Lilita Carrió, cuya imitación también estuvo presente de la mano de Claudio Rico.

Milberger entró al estudio con una bolsa de “residuos patológicos”, pero aseguró no conocer a la exdiputada de Juntos por el Cambio. “Mi abogado me dijo que todo lo que me pregunten de la clínica diga que no me acuerdo”, aseveró.

“¿Esta la paciente número 4? ¿Lilita?”, preguntó el personaje del marido de Vanina Escudero, para dejar que Rico haga un paso de comedia con la supuesta historia del origen de ese nombre.

“¿Es cierto que cuando iba Lilita cerraban la clínica para ella sola?”, preguntó Iúdica, y el remate del médico recordó el escándalo y causó las risas de todos sus compañeros.

“Bueno, es cierto. No sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar. Cuando llegaba Lilita y quería estar sola, lo llamaba a Chiche Gelblung. Chiche entraba y la gente se iba a la mier.. como Lussich”, disparó Waldo, sin que ninguno de los dos involucrados esté presente.

Horas antes de esa emisión de Polémica en el bar, el periodista contó al borde del llanto en Intrusos por qué se había marchado de la mesa tras discutir con el hombre de 76 años, y aseguró que sufrió maltratos por parte de él durante mucho tiempo, y que cree que irse fue la mejor reacción posible antes que hacer algo peor.

En sus redes, el uruguayo les agradeció a todas las personas que se comunicaron luego del emocionante momento que tuvo en el programa de Jorge Rial. “Ha sido un día muy movilizante, porque tal vez se cierran heridas o situaciones de larga data. La verdad es que tratamos de entretener, hacer reír y acompañar, eso es lo importante”, indicó Rodrigo. ¿Volverá a Polémica?

