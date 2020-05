La pista arrojada por dos de los policías imputados en la causa (son 9 en total y un civil) trasladó la búsqueda de Luis Espinoza hasta la localidad de La Banderita, ubicada a unos 50 Km al oeste de Concepción, en el límite entre Tucumán y Catamarca.

Desde allí el equipo de búsqueda cruzó hasta el departamento de Andalgalá en Catamarca, en donde finalmente fue encontrado este viernes el cuerpo sin vida del trabajador rural oriundo de Melcho, un pequeño paraje dentro del departamento de Simoca.

Patricia Cueva, cuñada de Luis Espinoza y esposa de Juan, hermano de la víctima estalló en llantos al dialogar con la prensa. “La policía acaba de destruir a toda la familia Espinoza”, expresó.

“Como vuelvo a casa y le digo a su madre que su hijo ya nunca más volverá a cuidarla, como le explicó ahora”, agregó.

“Lo tiraron en Catamarca al cuerpo. Nunca nos podíamos imaginar que lo hayan tirado tan lejos, desde la zona de Chicligasta se vengan tan lejos. El cuerpo está comido por los animales, es algo muy doloroso encontrarlo a el asi”, continuó relatando Patricia.

“Lamentablemente son más que asesinos. Pero me parece que no es la primera vez que pasa. Hay que ponerse a pensar que ellos ya tenían más casos que lo hacían y por eso descartaban para esta zona, ellos la venian sacando bien. Pido perpetua para todos los policías que han estado juntos, ya que a mi cuñado y compadre no la vamos a ver nunca más”.







Ante la consulta de si cree que su cuñado estuvo en la comisaría dijo, “A el lo trajeron desde la zona de Melcho directamente a la comisaria de Monteagudo y ahí trabajaron como ellos quisieron. Nosotros fuimos a las dos horas a pedirle al comisario que nos avise por favor si él estaba detenido en algún lado porque nunca imaginamos que ellos lo maten y lo lleven a la comisaría”./Infoaguilares