Tras una semana de intensa búsqueda, este viernes por la tarde los equipos investigativos dirigidos por la Fiscal Mónica García de Targa, lograron encontrar en cercanías del paraje conocido como “La Banderita” un cuerpo sin vida que sería el de Luis Espinoza, un vecino de la localidad de El Mencho, Simoca, que había desaparecido el pasado viernes.

El secretario de Seguridad, Luis Ibañez, fue implacable respecto a la situación de los efectivos policiales vinculados al caso de Luis Espinoza y aseguró que “después de haber confirmado que se cometió el delito más grave de todos, el homicidio, se dio inicio a todo el protocolo administrativo que terminará sin dudas en la expulsión de la Policía de Tucumán de los eventuales responsables de este hecho tan grave”.

“Vamos a hacer uso de todas las medidas administrativas con las que contamos ante el concurso de faltas gravísimas adjudicadas a los policías que hoy están a disposición de la justicia”, señaló el funcionario, e hizo hincapié en que desde el Ministerio de Seguridad se impulsó la gestión para que los implicados, a través de orden y oficio judicial, pasen a estar alojados en el Penal de Villa Urquiza.





“El lunes fueron pasados a disponibilidad nueve policías de la Comisaría de Monteagudo que habían intervenido en el operativo policial en donde fue visto por última vez Espinoza. Esta decisión se tomó incluso antes de la detención solicitada por la justicia, con el objetivo claro de mantener la mayor transparencia posible y garantizar que la investigación se desarrolle sin obstáculos”, explicó Ibáñez.

“Cabe recordar que esta es la segunda vez que se requiere una medida drástica, como es la expulsión de efectivos policiales, y así será cada vez que estemos ante la comisión de hechos gravísimos. Queremos que los integrantes de la fuerza sepan que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia no dudaremos en tomar medidas similares ante la comisión de faltas graves porque no se permitirá que personas que cometan delitos deshonren la labor policial. No toleraremos acciones delictivas en la fuerza”, sentenció el secretario.

A partir de la denuncia recibida el día sábado en la comisaría local, inició el operativo de búsqueda dirigido por la fiscal Targa por tierra, agua y aire, realizado por personal policial de la Dirección de Investigaciones Criminales, usando todos los recursos de la fuerza con efectivos de diferentes divisiones investigativas, botes de la Policía Lacustre, perros de búsqueda de la Sección Canes y el helicóptero de la provincia, junto a equipos forenses del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Este viernes la búsqueda de Luis Espinoza se trasladó a la zona de cerro de la localidad de Alpachiri, casi en el límite con Catamarca. Mientras rastrillaban la zona, los investigadores atravesaron el límite unos 200 metros y hallaron un cuerpo sin vida en un precipicio de 150 metros de profundidad envuelto en bolsas atadas con cintas.

El Jefe de Policía, Manuel Bernachi, informó que la policía continúa trabajando en el lugar donde fue hallado el cuerpo que sería de Espinoza y que se pusieron todos los elementos necesarios a disposición de la Justicia. “Los nueve empleados policiales sospechados continúan en la situación administrativa de pasivos por proceso, ya que fueron separados de la fuerza apenas se tomó conocimiento de su posible involucramiento. Esta situación se mantendrá hasta que la justicia determine el grado de responsabilidad de cada uno de ellos”, explicó.