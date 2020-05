Es 22 de mayo y los trabajadores de UTA no cobraron su salario, por lo que el paro de colectivos que ya lleva 12 días sigue firme y aunque ayer la Legislatura aprobó un proyecto que dirige el uso de los subsidios para abonar los sueldos, el panorama es incierto.

“Tuvimos una reunión con los empresarios y ministros del Gobierno provincial. Los empresarios nos manifestaron que del pago de $ 153 millones de subsidios nacionales alcanzaría para pagar el 65% de los sueldos, porque cerca de $ 70 millones de esos fondos ya están comprometido para el pago de proveedores. Faltan ocho días para que termine el mes y los compañeros no cobraron. Hasta que no cobremos el 100% del sueldo, no levantamos la medida”, expresó César González, titular de UTA.

A la vez, el gremio envió un comunicado a la población la ley sancionada por el cuerpo parlamentario en el que afirmaron: “la Honorable Legislatura de Tucumán, ESCUCHO LOS PEDIDOS DE ESTE GREMIO y sanciono LA LEY, que garantiza el efectivo pago de los haberes adeudados, a la totalidad de los compañeros, al direccionar el destino de los subsidios del Estado destinados al transporte público de pasajeros. Dicha ley queda a consideración del Gobernador Juan Manzur, para su formal promulgación, en el día de mañana”.



Aunque sentenciaron: “Continuamos la medida de fuerza hasta el pago efectivo de haberes adeudados”.

Del lado de los empresarios de AETAT su postura tampoco parece torcerse. Desde inicios de este mes explicaron que al baja recaudación a causa de la pandemia, volvía imposible cumplir con todos los compromisos y que sin ayuda del Estado no podrían abonar sus deudas.