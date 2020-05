Sus años en el medio y el conocimiento de todos sus colegas coloca a Luis Ventura en una posición descontracturada y segura a la hora de dar una opinión sobre alguna figura del ambiente y justificarla con argumentos de archivo. Si bien el presidente de APTRA ya se había cruzado con Chiche Gelblung a raíz de su enérgica defensa a Rubén Mühlberger​, quien acumula fila de testigos en su contra en la Justicia ante el escándalo por la tenencia de una clínica de salud estética inhabilitada, promesas de cura contra el COVID-19 y medicamentos vencidos, entre otras causas, en esta oportunidad, el periodista habló sin tapujos con el ciclo radial Espléndidos e Infidentes , y se despechó contra la figura de Crónica.

Todo comenzó cuando Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino le consultaron su opinión acerca del escándalo televisivo que el conductor transitó la noche del jueves 21 de mayo en Polémica en el Bar (América) con Rodrigo Lussich, luego de que Gelblung le diga al panelista de Intrusos que la culpa de todo lo que estaba sucediendo con el caso del doctor era de los periodistas, entre otras “chicanas” que hicieron explotar al morocho.

“Claro, como él no es periodista se pone afuera”, lanzó sin filtro Ventura y fue interrumpido por los conductores quienes sorprendidos le retrucaron: “cómo que Chiche no es periodista?”, Y…si dice ‘la culpa es de los periodistas’, él evidentemente no se debe sentir uno, se esta poniendo afuera”, justificó Luis y añadió: “Aparte siempre dice que no termino la primaria. A Chiche no le podes creer desde el momento que le hizo nota a los filipinos que te explicaban los tumores estomacales con menudo de pollo. Después de esa que querés… y no quiero seguir contando “.

Entre risas y tono de shock, Salgueiro y Ambrosino indagaron: “¿Pero no le creés nada?”, “Yo le creo cuando habla en serio, la primera mentira que dijo fue que pagó las dos consultas, no se paga un vaso de agua caliente, dale“, disparó entre risas de burla la figura de América. Ante la línea de mensajes picantes que venía tirando Ventura para una altura avanzada de la charla radial, los conductores se manifestaron preocupados porque Chiche lo vuelva a cruzar. “No tiene nada que contestarme porque yo se lo digo en la cara. A ver, dijo que el año pasado iba a ser el peor de Messi y le dieron premios por todos lados; y en un momento, dijo que se iba a retirar y sigue haciendo goles”, recordó el periodista.

“Habla con una autoridad que es maravillosa. Le preguntan si conocía al médico y te contesta que solo hizo dos consultas, yo lo dudo. A lo mejor hay otro tipo de relación“, afirmó en referencia el potencial vínculo que supone tenían Gelblung con Muhlberger. En esa línea, remarcó con énfasis que sea lo que sea, Chiche siempre contradice todo. “Le decís buen día y el te dice no. ¿Sabés las veces que yo le llevaba primicias y el te desmentía todo? pero todo eh. Pone el te decía que ya había llamado a Susana y que ella le había dicho que no. El tipo no puede quedarse afuera del foco protagónico. Con tal de recuperarlo es capaz de decirte cualquier cosa. El tipo tiene en claro que el centro de la mesa tiene que ser él. Vos lo sacas de ahí y se descontrola“.

A modo de remate, Ventura sacó a reflotar un recuerdo del archivo de la figura de Crónica a la mañana , para validar aún más su postura sobre su “necesidad de figurar”. “Cuando vaticinó que Boca iba a ser campeón de la Copa Libertadores y perdió contra River, cada vez que le sacaban el tema del fútbol decia ‘el futbol me aburre’. No es que le aburre, vaticinó, apostó, perdió y no lo admitió. Tampoco pagó” y sumó a modo de chiste: “Apostó la mujer, la casa, los nietos y no los entrega“. ¡Sin pelos en la lengua!

