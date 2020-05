En las últimas semanas el nombre del famoso diseñador fallecido, Jorge Ibánez, recorrió los medios ante el escándalo por la herencia entre su madre (Mabel) y su hermana (Alejandra) a seis años de su muerte. Pero en esta oportunidad, su nombre fue involucrado en una inesperada confesión de Graciela Alfano sobre su pasado amoroso en el que también se involucra a Matías Alé y asombró al panel de Confrontados (El Nueve) , que encabeza Marina Calabró.

Tras recordar en medio de un móvil a su gran amigo, Graciela reveló que el modisto solía ir a cenar todas las noches a su casa y que se veían con mucha frecuencia, principalmente cuando se peleaba con su madre y quería ir a un lugar que le haga bien para “refugiarse”. “Con Jorge fuimos como hermanos, éramos muy cercanos. En un momento conocemos a Matías, yo por mi lado y él por el suyo. Jorge estaba embobado con Matías. Matías estaba embobado conmigo. Fueron tiempos donde yo hablaba mucho con él porque a mí Matías me gustaba y no quería que nuestra relación sufriera“, aseguró la ex vedette.

Sin embargo, casi de forma automática, la ex jurado del Bailando sacó un secreto del cajón de “asuntos privados” y dejó a todos helados. “Hablamos mucho hasta que empiezo mi relación con Matías. Entiéndalo como quieran, fuimos una pareja de a tres, éramos tres personas, desde el afecto y amor que nos teníamos entre todos. Matías, Jorge y yo fuimos un trío inviolable. Íbamos a todos lados juntos. Cada uno que imagine lo que quiera. Creo que Mabel lo decía por esto”, lanzó la actriz, haciendo referencia al polémico pase de factura que le hizo la madre del diseñador, luego de que un día la mire a la cara y la haga responsable de que su hijo era homosexual.

Fuimos una pareja de a tres, éramos tres personas, desde el afecto y amor que nos teníamos

Lejos de digerir bien su comentario, Matías Alé se comunicó con la producción de El Nueve y dio su versión de los hechos narrados por Alfano. “Nunca tuve un trío ni con Jorge, ni con nadie. Que por favor Graciela no mienta, que aclare así no quedan dudas. Éramos un trío, pero como primos. Nunca tuve nada con el pobre Jorge“. No obstante, la rubia salió contundente a respaldar sus palabras, tras escuchar la contracara que mostró su ex en el tema. “Yo en ningún momento hablé de sexualidad, dije que éramos una pareja de tres”. ¡Tremendo!

Galería de imágenes