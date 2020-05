La paciencia de Barby Franco llegó a un límite hoy en Los Ángeles de la Mañana, donde tuvo la oportunidad de enfrentar a Mariana Brey y expresarle su hartazgo porque ella haga referencia al romance que alguna vez tuvo con su pareja, Fernando Burlando, y ambas se trenzaron en una fuerte discusión a los gritos.

A través de una videollamada desde Las Flores, la modelo confrontó a la panelista luego de que fuese indagada por Ángel de Brito sobre la negativa del abogado a asistir a LAM debido a que no quiere tener problemas con ella por estar cerca de su ex.

“Yo no le digo nada de que no vaya a ningún lugar, pero este tema viene hace un montón, de cuando era azafata de Guido en A todo o nada, venía esta señorita diciendo ‘ay, fue mi amor’, y las maquilladoras me decían que yo iba a durar quince minutos con él. Después en el Bailando 2015, medio que le había frenado el carro mal a esta señorita. Le había dicho de por qué tenía que hablar con mi marido cuando ya sabía que no tenía que hablar. Mariana, no te hagás la boluda”, comenzó la invitada del programa de El Trece.

“Creí que tenía que ver con lo que conté el año pasado”, afirmó la periodista, debido a que a fines de 2019 reveló la historia que tuvo con el defensor legal de decenas de famosos.

“¿El año pasado? Todo el tiempo lo decís, prendo LAM y vos decís ‘ay, fue mi gran amor’. Todo el tiempo, en las redes también me lo dicen, y la verdad que no está bueno como mujer, y también como mujer no está bueno que te diga que no rompás los huevos, hermana”, disparó Barby.

“Yo puedo hablar de mí lo que quiera hablar de mí, lamento si eso te molesta. Yo eso lo conté e incluso dije que no esperaba que te moleste”, respondió Brey, pero su interlocutora aseguró que también lo hizo hace un mes, y que además le mandó un mensaje a su pareja.

Mariana aseguró que se comunicó con Burlando por cuestiones profesionales, y amplió su opinión sobre el amor que siente por este. “Tuve dos matrimonios, tengo dos hijos. Imaginate todas las cosas que pasaron en mi vida. Imaginate que fue una persona importante como lo pudo ser mi exmarido”, sostuvo.

“No quiero ni imaginar a tu marido viendo que vos decís que fue el amor de tu vida. Lo dejás como un boludo”, contraatacó la exazafata de los programas de Guido Kaczka. “Eso es tu punto de vista”, replicó la integrante de Los Ángeles de la Mañana.

La modelo le comentó a su contrincante que hace bastante tiempo le viene diciendo que deje de hablar de Fernando, pero Brey le contestó que hubiese estado bueno que tuvieran esta charla en privado.

Luego de un corte, la discusión en vivo continuó con el abogado Mauricio D’Alessandro de intermediario. “Burlando es el que inició el tema. Una vez que no lo menciono, esto es para Barby. Si él ilumina el tema, yo respondo a la iluminación del tema de él”, fue el puntapie de la panelista para volver a fastidiar a la entrevistada.

“No me boludees tampoco. Me siento boludeada también”, respondió Franco, que además le preguntó al letrado si es posible que le pueda poner un bozal legal a la angelita con el objetivo de que no mencione nunca más a Burlando.

“Ya no queda otra. De verdad, no queda otra. no está bueno. No está bueno y encima le manda mensajes. Y también queda como un boludo el marido. También lo quiero cuidar a su marido”, aseguró la novia del abogado mediático.

La panelista reiteró que los mensajes que le envió a Fernando son todos laborales, y que si en estos hay algún otro tipo de conversación, que los muestre.

“¿Por qué justo a mi marido le mandas mensajes? Y no decís que D’Alessandro fue el amor de tu vida o que estuviste con D’Alessandro. Ojitos te agarra de las mechas enseguida”, lanzó indignada Bárbara, en alusión a la esposa del otro invitado del ciclo de espectáculos.

“Estás mezclando todo, nada que ver”, fue la última respuesta de la expareja de Burlando.

L.L.

Galería de imágenes