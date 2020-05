El presidente Alberto Fernández mantiene esta tarde en la residencia de Olivos un encuentro con el ministro de Salud, Ginés González García, y su equipo de expertos en infectología, para definir la extensión de la cuarentena hasta el 8 de junio.

De la reunión participaban además, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y los infectólogos Pedro Cahn y Pablo Bonvehi, entre otros; en tanto, no está prevista la llegada a Olivos de funcionarios del gobierno de la Ciudad, ni de la provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro con el Comité de Expertos, el Presidente mantendrá un contacto por videoconferencia con gobernadores para analizar los pasos a seguir en el manejo de la cuarentena.

Al desembarcar por primera vez en el interior desde que empezó la cuarentena, el presidente Alberto Fernández llamó a armarse de “paciencia“, al dar por hecha la extensión hasta el 8 de junio del aislamiento obligatorio que anunciará este sábado en la Quinta de Olivos.

La nueva extensión de la cuarentena regirá desde este lunes y será distinta en todo el país. Mientras se espera un endurecimiento en el AMBA (Ciudad de Buenos Aires y el conurbano), hay provincias y municipios que flexibilizarán actividades.

El jefe de Estado visitó ayer Santiago del Estero y Tucumán, y sostuvo que “no puede ser un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio cuidar la salud“.

“Armémonos de paciencia, la cuarentena no puede ser un sacrificio, porque no puede ser un sacrificio cuidar nuestra salud“, planteó el primer mandatario al ser consultado sobre la continuidad del aislamiento.

Según se prevé, la nueva prórroga de la cuarentena será anunciada este sábado por la tarde desde la residencia oficial, mientras que este viernes el mandatario se reunirá con expertos y hablará por videoconferencia con gobernadores.

Alberto Fernández reiteró que “queda en cada gobernador qué actividad se abre y cuál no“, al tiempo que remarcó que está “contento” porque los mandatarios provinciales “han actuado con responsabilidad” durante la pandemia, aunque “no todos tienen la misma suerte” que en el interior, donde hay menor cantidad de casos de coronavirus.

“Estoy contento porque los gobernadores han actuado con responsabilidad. No todos tienen la misma suerte, porque donde más gente vive, en la Ciudad y la Provincia, el problema es más agudo, pero lo importante es que todos estamos trabajando juntos“, resaltó.

Durante su visita a Santiago del Estero, el Presidente también habló de la continuidad de la cuarentena en el AMBA: “No vamos a hacer nada que no debamos hacer. En mi querida ciudad de Buenos Aires, por más que a los porteños no les guste, hablo de la salud de todos“, sostuvo.