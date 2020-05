En los últimos dos años Calu Rivero , poco a poco, fue pasando por una metamorfosis. En primer lugar, mandó al frente a Juan Darthés respecto a un acoso, hecho que cobró importante resonancia y fue la llave para que muchas mujeres se animen a denunciar los diversos ataques sexuales que sufrieron en el medio. Desde allí, nada volvió a ser lo mismo en la vida de la catarmaqueña, quien se cambió el nombre a “Dignity“, se la relacionó con una secta, compartió bailes exóticos y sus redes sociales pasaron a tomar una línea totalmente libre, inundada de reflexiones espirituales e imágenes descontracturadas, al punto de lanzar reiterados topless, como sucedió nuevamente en esta oportunidad.

La modelo compartió el extracto de una producción con sus seguidores a través de un picante video, muy hot. La toma comienza por sus pies, sube hacia su panza, enfoca durante varios segundos sus lolas y termina subiendo hasta dejar su cabeza en un plano contrapicado hacia abajo. El fondo está ambientado con el universo y música acorde.

“Mujer decidida. Mujer libre. Mujer con autonomía. Mujer deseante. Mujer sexual y no sexualizada. Camino a serla”, afirmó al pie de su publicación en Instagram la actriz, quien desde Nueva York, recibió todo tipo de elogios de sus seguidores, aunque pasó el límite en las políticas de censura de Instagram. Cabe destacar que, si bien en las últimas imágenes que Calu compartió en topless no fue sancionada por la red social, no se podría asegurar que este no sea un posible caso. ¡Tremenda!

A.A

