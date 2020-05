Una Camioneta Toyota Hilux impactó con auto rutal Volkswagen Gol entre las Talas y Cuatro Sauces.

Por el impacto falleció el conductor del automóvil, Carlos Brito, los pasajeros de que iban a bordo del auto, fueron trasladados al hospital Padilla.

El conductor de la camioneta solo tiene golpes leves.

Noticia en desarrollo…

