Nadie nos preparó para transitar una pandemia mundial y día a día las personas van descubriendo como afrontar esta crisis que modificó desde nuestro cáracter, hasta nuestras actividades cotidianas. Desde ese punto, en un diálogo libre y descontracturado, Verónica Lozano reveló a Miguel Granados, cómo se lleva frente al encierro, con el consumo de bebidas alcohólicas y otros ‘gustitos’ en esta cuarentena.

“¿Cómo te soles llevar en vacaciones o a la noche con un vinito, un churringui, música de noche?”, indagó sin filtro el productor de Últimos Cartuchos, y continuó: “¿Te gusta toda esa movida?”. Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) se expresó al respecto. “Sí, me gusta esa onda, me gusta la música. En cuarentena le estoy entrando al whisky pero viernes y sábados nomás, no durante la semana, sino parezco una vieja loca con el coso de whisky ahí y no es linda imagen para Antonia”, confesó con humor en el ciclo de Vorterix.

En esa misma línea, hizo referencia a los pasatiempos de su pareja: “Al corcho también le gusta, toma un whisky o vinito pero es más de los viernes”. Finalmente remató reflexiva: “En cuanto al churro, no le estoy dando, le he dado, pero el encierro el olor, es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo muy resuelto. O sea 10 años tiene Antonia, no es que va a decir prendió un sahumerio mamá”.

A.A

Galería de imágenes