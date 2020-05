A pesar de que hubo una propuesta de pago de un porcentaje del salario del mes de abril, no hubo acuerdo ya que desde UTA exigen que se abone la totalidad de las remuneraciones a los choferes.

“No llegamos a un acuerdo porque ellos ofrecen el 65% del pago de las remuneraciones. Es imposible aceptar esto, hoy es fecha 21 y los compañeros no pueden percibir las remuneraciones en su totalidad de abril”, aseguró el titular de UTA Tucumán, César González.

De esta manera el dirigente gremial confirmó que continúa el paro de colectivos en Tucumán. “Esto depende lisa y llanamente de los empresarios no de nosotros, si ellos hacen efectivo hoy el pago, nosotros no tenemos problemas en salir a prestar servicio”, sostuvo.





Por su parte el ministro de Seguridad Claudio Maley, dijo: “atendiendo que ya hemos recepcionado el subsidio de Nación de los 153 millones de pesos estamos en condiciones de transferir a las empresas. El interés nuestro es que sea destinado a pagar el salario de los choferes de colectivos”.

El funcionario aseguró que el Gobierno gestionó un encuentro entre las partes porque le “interesa normalizar esta situación”. Agregó que los empresarios, tanto con los subsidios provinciales como con los nacionales, están en condiciones de abonar el total de los salarios de abril.

Mientras tanto, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, dijo que hicieron un esfuerzo con la propuesta presentada a los trabajadores. “Tenemos el 90% menos de ingresos. No es cuestión de querer o no querer es cuestión de imposibilidad. No tenemos más que ofrecer. La mayoría de las empresas están en una quiebra técnica con deudas monstruosas”, expresó.