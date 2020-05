El doctor Rubén Mühlberger, que fue detenido y su clínica clausurada por irregularidades días atrás, volvió a romper el silencio a través de un audio que le envió a Chiche Gelblung para ponerlo al aire en Polémica en el Bar (América). En el mismo, el llamado “médico de los famosos” aseguró que su detención es “injusta” y comparó su caso con el de Débora Pérez Volpin.

Tras los testimonios de su ex, Alejandro Pugliese, el recepcionista de la clínica, Juan Rocca Bruna, Luis Ventura y Sandra Borghi, entre otros, el doctor Mühlberger habló nuevamente -luego de haberlo hecho en LAM el lunes- a través de un audio que le envió a su paciente y amigo Chiche Gelblung y que se difundió en Polémica en el Bar.

“Hola Chiche. Yo voy a hablar ahora con (Mariano) Cuneo Libarona (su abogado) porque cuando me mandaron a mi casa me prohibieron (hablar), la fiscal (Valeria Massaglia) esta que no me quiere para nada me prohibió permanentemente hablar con medios y todo eso… pero si, de pronto yo puedo conseguir le pido al doctor que salga en mi nombre, si te parece bien…”, expresó el famoso especialista estético en el primer audio. “Me dijeron que si yo transgredía esa norma, porque se hizo todo mediático, se me iba a complicar todo”, agregó.

Mühlberger fue beneficiado con prisión domiciliaria por ser paciente inmunodeprimido. Sobre esto, manifestó: “Sabés que la detención es injusta. Acá no hay nada… fijate lo que le hicieron a Débora Pérez Volpin y eso si que hubo muerte y dolo, y todo lo que quieras y fueron solamente a la clínica a sacar los endoscopios”, señaló, comparando su caso con el de la periodista que murió el 6 de febrero de 2018 luego de que le hicieran una endoscopía en el Sanatorio La Trinidad de Palermo por un fuerte dolor abdominal, y por el cual hay dos causas penales: una por homicidio culposo y la otra por posible encubrimiento y falso testimonio.

Y continuó: “No revisaron ni las habitaciones, ni el quirófano, ni nada. Y ahí si, era una mujer mediática y política… Entonces viste, acá hay una mano negra”. “Pero todo saldrá a la luz”, concluyó.

