El escándalo de las “maquinitas” faciales de las famosas continúa y ahora Natalie Weber salió con los tapones de punta a defender los productos de Nu Skin y criticar a Eugenia China Suárez, quien solo expresó no tener ganas de vender esos productos. La modelo criticó a la actriz y aseguró que ella reaccionó así debido a que trabaja para la competencia de la empresa que es acusada de hacer estafas piramidales.

“La realidad es que hay muchas personas que dicen ‘es una estafa porque hay productos similares más baratos’. Esto es como cuando vas a comprar un jean, si te parece caro, te vas a otra marca y comprás algo más barato. A mí me da resultado, porque para mí es una maquinita de limpieza, no te digo que te va a sacar grasa o te va a hacer la cara más flaca. Si creo que hay muchas personas que son chantas que prometen cosas que no son reales. En eso si estoy de acuerdo, pero es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, es imposible que sea una estafa”, sostuvo la panelista en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en una transmisión de Instagram de Radio Mitre.

“No estoy de acuerdo con que sea una estafa priamidal, porque vos generas un equipo para poder trabajar, y metés gente que puede ganar más plata que vos. No es piramidal”, enfatizó la esposa de Mauro Zárate, delantero del Club Atlérico Boca Juniors.

La morocha aseguró que probó el artefacto antes de venderlo, y que el mismo puede usarse con otras cremas que no sean de la misma marca. “La Lumi la probé y me dio resultado. La tengo hace cuatro años, no de ahora, pero no le daba bola. A mi no me la regalaron para entrar a un negocio. La compré hace cuatro años, la usaba cada tanto. Cuando la empecé a utilizar todos los días, porque sí, y obviamente me propusieron ingresar, me dio resultado y la emprecé a promocionar. Si es algo que no está bueno, se corre la bola de que no funciona y el mercado se corta. La gente no es tarada”, argumentó Natalie.

Con respecto a la pareja de Benjamín Vicuña, la expanelista de Incorrectas dijo que lo que hizo perjudica su confianza con la gente. “La China habla así porque promociona la competencia. Están los videos de ella promocionando la contra, que es Foreo. No me gusta que para hablar bien de vos tengas que hablar mal del otro. Alcanza con que hables bien de vos y con eso vos tenes que ganarte la confianza o el apoyo de la gente, por lo que sos vos, no opacando al otro. Me parece que decir eso es ensuciar. De hecho se generó esta polémica por lo que ella dijo. Es influencer, tiene influencia sobre la gente. A mí o me interesa denigrar al otro, a mi me interesa hablar de mí”, indicó Weber.

“No estoy de acuerdo en que sea una estafa piramidal. Sí obviamente cada uno tiene su beneficio detrás de cada promoción, está en cada uno en quién querer comprar, pero los productos no son malos. Nu Skin es una empresa que está en la bolsa de Nueva York, o sea. Tal vez la gente que se siente amenazada, como algunos dermatólogos, que tampoco son reemplazados, han dicho que la Lumi puede generarte una hemorragia, por favor. ¿Cómo va a generarte una hemorragia un aparatito que te saca el maquillaje?”, concluyó la exparticipante del Bailando, que afirmó que continuará vendiendo la polémica máquina.

L.L.

