En la mañana de hoy, el vicegobernador Osvaldo Jaldo en primera instancia y luego el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, admitieron que el sábado pasado participaron de un almuerzo en la casa del intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, pero justificaron el encuentro y desestimaron las críticas.

“El almuerzo fue el sábado, cuando salimos con el gobernador a recorrer distintas obras y trabajos realizados para prevenir los efectos de contagios de coronavirus que se pudieran presentar. Estuvimos en un hospital de campaña anexo al Hospital del Este, donde estará hoy el presidente Alberto Fernández”, explicó Jaldo antes de ingresar a la Sesión de la Legislatura.

“Al terminar la recorrida el intendente Monteros nos invitó a comer a su casa. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de tomar todas las previsiones para garantizar la salud de todos los tucumanos y en algún momento del día tenemos que comer y lo hicimos en la casa del intendente”, añadió y sentenció: “No violamos ninguna ley, ninguna disposición”.



Por otro lado y en diálogo con La Gaceta Play, Noguera hizo afirmaciones muy similares a las del vicegobernador, y añadió: “Sinceramente, ha sido una reunión de trabajo, no veo por qué debería ser considerada un error, uno puede equivocarse en política, pero no creo que sea algo objetable jurídicamente ni mucho menos moralmente”.

“Sí se lo podrá cuestionar desde lo periodístico, desde lo político, se pueden hacer las observaciones que parezcan, me parece bien que se tenga una mirada crítica, pero no veo que se tenga que invertir tanto tiempo o esfuerzos y energías en una reunión de trabajo de personas exceptuadas por la ley. Desde ningún punto de vista puede ser cuestionada. No veo la relevancia, aunque desde lo periodístico pueda generar interés no sólo de ustedes (como medio), sino también de sus lectores”, finalizó.