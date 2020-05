Luego de contar que Rita, su última cachorra, regresó a su casa, Susana Giménez mostró en un video publicado en la red cómo su mascota le dejó el baño. Sin embargo, un detalle en la grabación llamó la atención de sus seguidores.

Rita, la cachorra de vizla por la que se generó un escándalo tras haberla devuelto momentáneamente al criadero donde la compró para que la eduquen, ya volvió a adueñarse de la casa de la diva de los teléfonos, y Susana lo demostró en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Miren cómo me dejó el baño Rita”, escribió la conductora en un posteo que mostraba a la perrita en medio de un caos en uno de los baños de la casa de Barrio Parque de Susana. Pero, más allá de la ternura que causó Rita, que es una hermosura, lo que llamó la atención de muchos de los seguidores de la conductora fue que en su baño tiene ¡un sillón de dos cuerpos!

“¿Todos queremos ser Susana Giménez y tener un sillón en el baño no?”, “Si tienen un mal día, vayan al Instagram de Susana que: a) no sabe filmar y b) tiene un sillón en su baño. Esta mujer me hace muy feliz”, “Cómo van a quedar esos sillones blancos”, “Susana tiene sillones en el baño. En el baño. En el baño. Sillones”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Pero no sólo el sillón en medio de un baño llamó la atención. Resulta que Susana volvió a equivocarse, pues el video se lo quería mandar a Celia Sofovich y no compartirlo en su cuenta. “Bueno, bueno. Ahora… Esperá que no sé cómo mandárselo a Celia“, se la escucha decir a la diva mientras la cámara enfoca a la cachorra y parte del lujoso espacio intimo dentro de su hogar. ” Ahora te pongo… ¿Vas a comer? Ahora te pongo agua “, siguió Susana, mientras Rita tomaba agua de un vaso.

Varios se percataron del sutil blooper y le consultaron a la diva. Con el humor que la caracteriza, admitió que el video lo publicó por error. ” Sí, ¡me equivoqué! ¿Cómo te diste cuenta? Bueh, ya está… La dejo “, respondió sin problemas, sabiendo que no es la primera vez que mete la pata en las redes sociales.

L.M

