Las acusaciones contra Nu Skin y la polémica máquina de limpieza facial que venden decenas de famosas generó que en las redes se recuerde una de las escenas de la gran comedia televisiva The Office (NBC, 2005-2013), comparando a Yanina Latorre con Michael Scott (Steve Carell) a raíz de la explicación de lo que es una estafa piramidal.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) explicó cómo funciona el equipo de trabajo de Rocío Guirao Díaz que vende el artefacto, pero a pesar de que haya dicho que no se trataba de una pirámide, sus declaraciones y gestos señalaron otra cosa.

“Es 1, después A, B, C y D. Ahí abajo se abre, acá hay uno, que es Rocío. Pero Nu Skin divide eso, no es que ella lo manda”, indicaba la esposa de Diego Latorre, para luego ser interrumpida por su compañera Karina Iavícoli, quien le dijo que justamente estaba graficando una pirámide, por más que ella lo niegue.

El insólito momento de LAM se viralizó en Twitter con la edición que hizo el usuario @ElMalaguero, y el nombre de la adaptación estadounidense de la ficción británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant se convirtió en tendencia por el parecido que tuvo lo que hizo Yanina con una de las escenas del decimonoveno capítulo de la segunda temporada, titulado Michael’s Birthday, en donde el personaje de Steve Carell intenta sumar a sus compañeros de oficina a un nuevo negocio de tarjetas telefónicas que él no nota que se trata de un engaño.

El mánager regional de Dunder Mifflin Paper Company les explica a sus empleados que se van a volver ricos, pero ellos le dicen que se trata de una estafa piramidal. Sin embargo, él lo niega dibujando una ramificación similar a la que hizo la integrante del programa de Ángel de Brito con sus manos, pero finalmente todo se derrumba cuando Jim Halpert (John Krasinski) le agrega un triangulo a su pizarrón para que se de cuenta de la estafa.

La viralización del video también llegó a la TV, con Jorge Rial poniéndolo en vivo en Intrusos (América) para mofarse de la rubia. “Es una pirámide, además lo hace con el dibujo y todo. Parece una carpa de circo al final”, exclamó el conductor.

La versión norteamericana de The Office consta de nueve temporadas y actualmente se emite en televisión por Comedy Central, y también se encuentra disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

EN LAM YANINA ACABA DE EXPLICAR LO DE NUSKIN IGUAL PERO IGUAL COMO EN THE OFFICE JAHFDKAFK

— Gero Sanchez (@GeroSanchezCaRp) May 21, 2020

Yanina Latorre en Lam para desmentir que está en una estafa piramidal está explicando que está en una estafa piramidal, Literalmente Michael en ésta escena de The Office pic.twitter.com/yE6fyWu8Aw

— Juan García Colinas 🐓 (@JuangarciaC_) May 21, 2020

Comedy Central está pasando el episodio de the office con la escena del esquema piramidal ahora mismo. Quiero abrazar a ese programador pic.twitter.com/SnHKYcJxpb

no puedo creer que the office es tendencia en argentina por la culpa de yanina latorre y no porque es una de las mejores sitcoms que existen pic.twitter.com/DdVTA0pICY

— `mane 💚 (@pambeeslxs) May 21, 2020