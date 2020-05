Último momento: encontraron rastros de sangre en la camioneta en la que se cree que la policía se llevó el cuerpo de Luis Espinoza, desaparecido en Simoca.Estos son los últimos detalles de la causa, aportados por la abogada de la familia Espinoza, Cinthia Campos.

