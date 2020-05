Hubo cambios en Intrusos tras la tensa discusión que tuvieron en vivo Jorge Rial y Marcela Tauro por la fuente de una información con respecto a una de las aristas del escándalo del doctor Rubén Mühlberger, y a las 13:30 hs, cuando comenzó la emisión por la pantalla de América y sonó la clásica canción You’re the First, the Last, My Everything de Barry White, el conductor ingresó al estudio y la panelista brilló por su ausencia, aunque aún más sorprendente fue la inclusión de una periodista que no asistía al programa desde prácticamente el comienzo de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

“Volvió Débora D’Amato, están volviendo de a poco, es la rotación”, expresó Rial en medio del debate por la irresponsable entrevista de Nicole Neumann a una doctora antivacunas y la venta de “maquinitas” faciales por parte de una gran cantidad de famosas. La mujer que se reincorporó tomó la palabra y pidió disculpas en caso de que “la vean lenta”, debido a que tras haberse ausentado del panel durante 63 días para dedicarse al cuidado de su hija, Lola, se acostumbró a cocinar durante el horario del inicio del programa.

A través de su cuenta de Instagram, Marcela compartió fotos del equipo de El Club del Moro, el envío de primera mañana del que es columnista en FM La 100, pero no hizo mención alguna del histórico ciclo de espectáculos y farándula televisivo del que forma parte desde hace casi veinte años.

En su último posteo en esa misma red social, la panelista recibió muchos comentarios por el fuerte cruce que tuvo con su compañero. Algunos le pidieron que “no se deje maltratar por Rial”, mientras que otros la criticaron por el accionar que tuvo con Juan Roccabruna, recepcionista de la clínica de Mühlberger, y la acusaron de “estar del lado del médico”.

Recordemos que lo que causó la discusión entre los dos periodistas fue que ella leyó al aire que el empleado del establecimiento que hoy se encuentra clausurado “se autotransfirió 300 mil pesos para hacer compras a través de Mercado Pago”, lo que provocó que el conductor le pida que revele la fuente de esos datos, algo a lo que Tauro se negó.

L.L.

Galería de imágenes