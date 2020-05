Malena Pichot cuestionó que siga la cuarentena obligatoria en la República Argentina por la pandemia de coronavirus COVID-19, y en diálogo con Señorita Bimbo y Danila Saiegh en Furia Bebé (Futurock), aseguró que hay una puesta en escena de la gente luchando contra las bacterias, afirmando también que sería recomendable tanto ella como las personas fuera de los grupos de riesgo puedan salir a la calle para contagiarse de una gripe común y fortalecer el sistema inmunológico.

“Para mí, la lucha contra las bacterias me parece rídicula y una guerra perdida. Hay una puesta en escena que es… dale, chicos. Lavándonos las manos sin parar, usando guantes, barbijo, y después te suben el perro a la cama. ¿Qué están diciendo?. Para mí, creer que podemos ganarle a las bacterias, me parece una estupidez. Y además, no le vas a ganar a las bacterias. Es una locura pensar eso. ¿Cómo les vas a ganar?”, expresó la conductora de radio.

“A mí me parece, a esta altura del año, que yo me hubiese enfermado de gripe normal por lo menos tres veces. Y que no haya pasado me preocupa, porque también esas gripes son las que te hacen más fuerte el sistema, ¿entendés?”, sostuvo la actriz, y añadió con firmeza: “Disculpen, pero los que se mueren de coronavirus son gente que está mal, enferma y grande. Obvio que es un bajón y que es re triste, pero no se muere todo el mundo. También alguien lo tiene que decir: no se está muriendo todo el mundo de coronavirus”.

Luego de que Bimbo le señale que la franja de riesgo con respecto al COVID-19 incluye gente que no tiene una edad avanzada, sino por otros factores como la diabetes o el EPOC, la guionista aclaró que opina que a esas personas hay que “cuidarlas muchísimo” a través de licencias y beneficios, pero que “le parece poco sano que hoy los niños estén lavándose las manos frenéticamente cuando deberían estar absorbiendo bacterias para que sus cuerpos no sé qué”, a lo que Seigh completó su frase indicandole que eso es para que “desarrollen anticuerpos”.

“Yo voy a hacer caso a lo que diga la ley, eso estoy diciendo. No tengo ninguna necesidad de hacerme la rebelde, pero me parece que hay una cosa con la que ya no estoy de acuerdo”, concluyó Male, mientras que sus compañeras opinaron que dentro de los próximos días “se viene lo picante”, en alusión a los picos de contagios, debido a que mucha gente ya no respeta tanto el aislamiento y por la llegada del frío.

