Luego de semanas con cruces constantes entre las integrantes del panel de Los Ángeles de la Mañana, Lourdes Sánchez, parte integral del ciclo conducido por Ángel de Brito, salió a respaldar a su compañera Yanina Latorre y apuntó contra el resto de sus colegas.

“A algunas las levanta algún portal entonces se vuelven locas por la cámara. Se dieron cuenta que las levantan y se ponen contra una. Y contra ella, porque Yanina (Latorre) siempre generó un montón, entonces se pelan con ella porque saben que no se puede quedar callada. Y encima quedó medio sola, porque yo no estoy yendo”, consideró Lourdes en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Días atrás, Ángel De Brito pidió que las angelitas tomen partido en la guerra de LAM, y la bailarina pidió que prendieran un palo santo para mejorar la energía del piso porque “hay un bando loquito”, señalando a Karina Iavícoli, Andrea Taboada y Mariana Brey como las culpables, y defendiendo a Yanina. “Yanina, para mi y hasta para el mismo Ángel es la número uno, dentro del panel. Hay que admitir cuando alguien es groso y hay que ubicarse cada uno en su palmera. Hay ataques que no entiendo”, dijo en ese momento.

En este sentido reflexionó sobre el trabajo de panelista y consideró que “hay que ser muy cuidadosos”. “Yo respeto mucho el trabajo del panelista porque me ha pasado de decir barbaridades y después comerme un garrón. Entonces hoy pienso mucho más antes de decir nada y soy muy respetuosa de los mensajes que uno da porque después la pasas muy mal”. Recordó entonces que lo mal que la pasó luego de decirle “Bolsa de cuernos” a Pampita en pleno Bailando 2018. Y sostuvo sobre su evolución como panelista que “El Chato (Prada) me ayudó mucho a enseñarme a hablar. A usar el potencial”.

Por otra parte se refirió a cómo sobrelleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país a causa del brote pandémico de coronavirus, y se sinceró al revelar que “Siento que por ahí exploto contra el Chato y me da un poco de culpa. Cualquier cosa es motivo de pelea. Cualquier tontería me molesta y exploto con él”. “Él sale un poco por trabajo, pero yo que estoy mucho más encerrada y soy la que tengo menos tolerancia”, confesó durante el ciclo radial Por si las moscas.

Asimismo aclaró que “Igual yo lo llevo muy bien, llevo muchos años de trabajar sin parar, de hacer tres trabajos al mismo tiempo. Y bueno estoy tratando de ver el lado bueno, cocinando, reinventándome”. Al tiempo que reflexionó que “El mundo cambió y de pasar de actividad las 24 horas a estar todo el día en casa es muy fuerte”.

Sobre el final reveló cuáles son sus expectativas sobre lo que será el Bailando 2020 y admitió que “Lo puedo visualizar como ver a Vilma y Pedro Picapiedra bailando. Va a ser como en la época de los dinosaurios. Vamos a volver a un Bailando dónde casi no se bailaba”. “Van a ser coreos sin contacto, sin trucos, ensayar con cámara”, argumentó.

Para cerrar reconoció que “No quiero estar en los zapatos de los coach y los participantes de este año porque va a ser muy difícil estar a la altura de los otros Bailando. Va a jugar un papel clave la creatividad de los coachs, de usar la pantalla para que no veamos un Bailando de dinosaurios. Los bailarines se van a arreglar, pero los que no bailen la van a pasar mal. Se viene algo realmente muy difícil”, concluyó.

