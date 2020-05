Jorge Rial tomó por sorpresa a su equipo de Intrusos (América) al dar una opinión a modo de burla sobre el aspecto físico de quien fue su compañero y amigo durante muchos años: Luis Ventura.

Cuando en Los Escandalones de Rodrigo Lussich pusieron al aire el diálogo que el presidente de APTRA tuvo con Alejandro Fantino sobre el histórico mito que lo vincula sentimentalmente a este con el cantante Luciano Pereyra, el conductor recordó los dichos que su colega había hecho días atrás en su inesperado regreso al programa con motivo de la detención del doctor Rubén Mühlberger, quien le realizó una intervención en su clínica sin anestesia ni consentimiento alguno.

El periodista relató la semana pasada que el médico le dio varios pinchazos en su papada para reducirla, y fue por esto que el esposo de Romina Pereiro señaló esa parte de su cuerpo para realizar una broma.

Por dios, paremos acá. Todo nace en que iban a pescar juntos”, comentó el papá de Rocío y Morena Rial con respecto a los rumores que aclaró el relator de fútbol, para luego disparar: “Perdón, no me quiero ir de ahí. Pero vi una imagen al comienzo. ¿A Ventura no lo habían operado de la papada?”.

“Uno crece, Jorge”, le contestó Débora D’Amato, mientras que el locutor del ciclo de espectáculos, Fabián Cerfoglio, le pidió que “no sea jodido”.

“Está muy delgado Luis”, acotó Pallares, a lo que Rial respondió que su frase se debió a que quiere que agreguen la polémica y fallida operación que se hizo el exdirector de la revista Paparazzi a “la lista del doctor Mühlberger”.

Según explicó el entrenador de fútbol, el médico que se encuentra bajo prisión domiciliaria le puso gel congelado en su cuello para insensibilizarlo, y que luego de eso comenzó a sentir movimientos dentro de su tejido. “Yo dije: ‘¡Este me está operando!’, y bueno, ya a mitad de camino qué le iba a decir, ‘¿me retiro?’, Ya estaba ahí y bueno, me quedé. Me habían vendado todo el cuello”, explicó la máxima autoridad del organismo que entrega el Premio Martín Fierro.

Los periodistas se distanciaron en 2014 cuando Ventura fue desvinculado de Intrusos tras contar que le sugirió un aborto a su amante, Fabiana Liuzzi, y a pesar de que este año el programa cumple veinte años ininterrumpidos al aire, el panelista rechazó rotundamente volver a ser parte del mismo.

L.L.

