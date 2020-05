En medio de la cuarentena, los famosos debieron reinvertarse para poder seguir en actividad tras la crisis que dejó la pandemia por coronavirus. Luego de que se anuncie el aislamiento obligatorio, Instagram Live pasó a ser una de las plataformas más elegidas para hacer entrevista, llevar adelante cursos, seminarios, clases online, entre otras cuestiones. Sin embargo, dado que Instagram fue comprada hace años por Facebook y tiene varias restricciones en cuanto a los derechos de autor, Ivana Nadal, como otros tantos, sufrirá las consecuencias por no cuidarse lo suficiente.

La modelo estuvo transmitiendo en vivo, al igual que cientos de famosos, para brindarle a sus seguidores en plena cuarentena la rutina física que ella lleva a cabo para mantenerse súper en forma; dado que en estos tiempos de encierro, es uno de los pilares con los que todos se mantienen de pie, por la inmovilización. La importancia de realizar ejercicios y prácticas físicas es que más allá de la quietud a la que nos empuja el “estar en casa”, nos permite mantenernos algo activos y saludables.

““¡Aloha! No sé si voy a poder seguir haciendo los vivos porque Instagram me está retando por la música y no tener derechos”, explicó la morocha a todos los que la siguen en la “puesta en marcha” para obtener una musculatura sólida. La conductora aseguró que es posible que la red social la clausure por estas cuestiones previamente mencionadas y ya no pueda hacer sus clases online para su gente, por lo que aconsejó a sus fanáticos que aprovechan, porque pueda que el último que hizo, sea el último que vean.

Pese al cuadro que le complicó aún más este tránsito por la cuarentena, el video que dejó tiene una duración de casi dos horas y si bien ya no podrá mostrar sus rutinas de ejercicio como lo hacía antes, calmó los ánimos de sus seguidores diciendo: “Siempre prometo dejar la rutina que haga en mis historias. Los amo“.

Recordemos que desde hace ya muchos meses, Nadal se mostró con un cambio de vida radical, a través de la incorporación del ejercicio y una buena alimentación que la mantiene fuerte, saludable y con energía. Por tal motivo, cada día comparte con sus más de 2 millones de seguidores una suerte de “guía” y consejos para que aborden ambos temas con más información y responsabilidad.

