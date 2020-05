Desde hace un tiempo varias famosas, y cada vez son más, empezaron a llenar las redes sociales promocionando una “maquinita” facial y seduciendo a sus millones de seguidores para que se unan a su mundo por las bondades casi milagrosas que “ofrece” el producto cosmético, y los instan a entrar al sistema de ventas, monetizar a sus followers y así obtener importantes ganancias. Sin embargo, en los últimos días el debate sobre el tema creció considerablemente y fueron muchos los que catalogaron a la situación como una estafa piramidal y apuntaron contras las actrices, panelistas, conductoras, modelos e influencers que están en el medio.

La cosmetóloga Dadatina, popular en Twitter, explicó la estrategia: “Que hace NUSKIN? Es una estafa piramidal que vende productos anti age, vitaminas, aparatos, etc. Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y así recibir productos para revender. El problema es que no se gana casi nada y se termina gastando una fortuna. Entonces cómo haces dinero? Reclutando mas gente, y que ellos recluten mas”.

Nicole Neumann, Sofía Zámolo, Silvina Luna, Zaira Nara, Lourdes Sánchez, Rocío Guirao Díaz, Julieta Nair Calvo, Micaela Tinelli, Laurita Fernández, Silvina Escudero, Virginia Elizalde, Yanina Latorre, Marcela Kloosterboer, Sol Pérez, Morena Rial y hasta Luis Ventura son algunas personalidades del medio que se muestran en sus redes promocionando el producto de la empresa Nu Skin, conocida por sus múltiples estafas de esquema piramidal en países como Estados Unidos y China, donde han tenido que pagar millones en juicios.

Eugenia “China” Suárez, Jimena Barón y Anamá Ferreira son tres de las famosas que han rechazado públicamente y de manera tajante ser parte de este sistema. “No quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias”, escribió “La China” en Twitter.

NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 19, 2020

Con la polémica instalada en las redes, Cinthia Fernández, una de las famosas que más metida está en el tema y gracias a quien se dio a conocer más ampliamente el producto luego de que denunciara a su vecina por robarle “un paquete” que resultó ser la máquina en cuestión, salió a defender a la empresa, el sistema de ventas -del cual ella participa- y le pegó un palazo a Suárez.

“HAY QUE DAR LA CARA. Creo que es un día qué hay que dar la cara y también llevar tranquilidad a la gente! Al menos siempre me manejo así frontal. PORFA es largo pero mírenlo todo. De parte mía y de @cinyvos que es mi equipo de venta, todo mi amor para Uds y espero haber sido clara (sic)”, escribió la panelista de LAM junto a un video de poco más de siete minuntos.

“Hoy en todos lados salió una gran mentira y estoy enojada. Quiero dar la cara por estos productos, que son los de Nu Skin. En primer lugar, desde hacía mucho tiempo me insistían promocionar las máquinas y nosotros lo que hacemos es en base a nuestra experiencia. Antes de empezarla empresa te llama para preguntarte si lo usaste y si te dio resultados”, arrancó diciendo Cinthia en el video. Y siguió indignada: “Después de esa reunión, ellos deciden si vos querés vender, porque no es vender por querer ganar dinero o sin saber qué se está promocionando. Se dijo que era una estafa piramidal, pero para que pase eso el de arriba tiene que ganar más que el de abajo. Y los que vendemos Nu Skin ganamos por lo que vendemos, nadie estafa a nadie. No gana uno más que otro”.

En referencia a las críticas, explicó: “Lo que pasa es que subimos posteos y se leen pocos comentarios decir que es una estafa, y eso pasa porque muchos centros de estética se ven afectados ante estas máquinas. Porque si ibas a hacerte una limpieza de cutis con el Lumi Spa, no lo necesitás. Las ondas galvánicas son la tecnología que tienen muchos centros de estética y lo bueno de estas máquinas es que lo tenés en tu casa y lo hacés las veces que quieras. A veces pasa que esos comentarios son de otras empresas que venden productos similares y lo hacen para que no te compren a vos”.

“En la empresa hay una política de devolución, y esta máquina se agotó mundialmente. Está todo el mundo al revés si como dicen es una estafa. Además, los productos vienen de Estados Unidos, donde son rígidos con estas cosas. La política de devolución está en el contrato que se hace al comprar, y consiste en que si uno hace el tratamiento como dicen y hay registro en fotos de que se compró y usó la cantidad de cremas indicadas y no se notan los cambios, la empresa devuelve el dinero. Nadie chantajea a nadie”, reiteró.

“Como es una empresa de Estados Unidos, una empresa muy estricta, no se pueden hacer sorteos, no se permiten hacer canjes. Yo me compré mis máquinas. Yo no promociono nada que no pruebe o de lo que no esté segura. A los que dicen que es una estafa piramidal les pido que investiguen, que le pidan los contratos a la empresa porque es todo transparente. Yo no pongo la cara por nada que le haga mal a la gente, porque considero que vivo gracias a ustedes. Cagarlos a ustedes no da”, concluyó Fernández.

Luego, Cinthia compartió una serie de historias en Instagram donde volvía a referirse al tema y se dirigió, específicamente, a la China.

“Lo que me llama mucho la atención es la China que hoy dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionó a (Christian) Dior que usa cremas para la cara”, cuestionó la bailarina. Y continuó: “Es muy loco todo, ¿no? y sí. Dior le paga y le da un montón de productos y viajes gratis por el mundo y de más. Ellas publicitan sólo por eso. Yo por lo menos chequeé el producto. Hay un montón de políticas, no somos boludos, no somos cagadores… no estamos toda la farándula cagando a la gente”, cerró Fernández.

