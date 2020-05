Cinthia Fernández arremetió contra Eugenia “China” Suárez luego de que la actriz rechazara promocionar la “maquinita” facial que se encuentra en el centro de la polémica tras ser catalogada como una estafa de sistema piramidal que involucra a muchas famosas.

Promocionada como una “maquinita” cosmética casi milagrosa, el producto de la empresa Nu Skin, que ya cuenta con denuncias en su haber, es recomendada por integrantes del ambiente como Nicole Neumann, Sofía Zámolo, Silvina Luna, Zaira Nara, Lourdes Sánchez, Rocío Guirao Díaz, Julieta Nair Calvo, Micaela Tinelli, Laurita Fernández, Silvina Escudero, Virginia Elizalde, Yanina Latorre, Sol Pérez, Mariana Brey, Morena Rial, Sofía “Jujuy” Jiménez y hasta Luis Ventura. La mayoría de los famosos no sólo las promocionan sino que invitan a sumarse a sus propios equipos -con sus cuentas alternas- y sugieren entrar al sistema de ventas, monetizar a sus propios seguidores y así obtener importantes -y supuestas- ganancias.

Sin embargo, “La China” Suárez, Jimena Barón y Anamá Ferreira son tres de las famosas que han rechazado públicamente y de manera tajante ser parte de este sistema. “No quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias”, escribió “La China” en Twitter, dando a entender que revendedores de la empresa han intentado sumarla al dudoso negocio.

El mensaje de la actriz hizo enfurecer a Cinthia Fernández, una de las famosas que promocionan y venden -a través de su cuenta paralela @cinyvos– la “maquinita” facial, quien despotricó fuertemente contra ella en su cuenta de Instagram, a pesar de que “La China” nunca mencionó a nadie ni habló de estafa.

“Ay, la carita que tengo cuando recién me levanto. Debería usar el filtro (de Instagram) de la China porque la naturaleza no me favorece”, arrancó irónica. Y continuó chicaneando a la actriz: “Miren lo que encontré, lo que me pasó una amiga mía. Una joyita”, dijo junto a una imagen de mayo de 2019 que mostraba a Suárez utilizando una máquina de otra marca, que no promocionó como negocio, sino como un producto que utilizaba.

“No jodan, no jodan, ella no promociona máquinas de la cara”, lanzó con una sonrisa, a la vez que compartió, nuevamente, el tema infantil “En un bosque de la China”.

Enfocada en pegarle, Cinthia compartió minutos más tarde nuevas historias donde continuó asegurando que la China promocionó una máquina de la competencia, aunque la actriz nunca entró a un sistema de ventas.

Horas atrás, la panelista de LAM, defendió con uñas y dientes a la empresa, el esquema de negocios y le había dedicado varios videos más a Suárez donde comparó el escándalo con Nu Skin con los productos de la reconocida marca Christian Dior que muestra la actriz en sus redes a través de tutoriales de maquillaje, además de tildarla de “mala leche”.

“Lo que me llama mucho la atención es la China que hoy dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionó a (Christian) Dior que usa cremas para la cara”, cuestionó la bailarina. Y continuó: “Es muy loco todo, ¿no? y sí. Dior le paga y le da un montón de productos y viajes gratis por el mundo y de más. Ellas publicitan sólo por eso. Yo por lo menos chequeé el producto. Hay un montón de políticas, no somos boludos, no somos cagadores… no estamos toda la farándula cagando a la gente”, cerró Fernández.

Pero luego, aún enojada, Cinthia siguió contra la China Suárez. “Me estoy acordando… que la China menciona Just (productos de aromaterapia que se venden por catálogo), que yo tengo entendido que tiene las mismas políticas y el mismo criterio de venta que Nu Skin. Ay, China, te equivocaste”, sentenció.

L.M

