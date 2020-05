Entre todas las cosas con las que arrasó la pandemia, una no menor, fue el alejamiento de varias parejas. Algunos no pasaron la prueba de fuego que presenta la crisis mundial por el coronavirus y lejos de resistir la distancia, le dijeron “adiós” a sus noviazgos, tal como sucedió con Nicolás Cabré y Laurita Fernández, Julián Serrano y Malena Narvay, Tini y Sebastian Yatra, Cristina Pérez y Marcos Yoel Freue, entre otros. Sin embargo, no resultó así para Cande Tinelli, quien expresó lo que extraña a su novio, Federico Giuliani, a través de un posteo hot de ambos en la cama que abrió un interrogante.

“Necesitando sentirme un pulpo”, confesó sin filtro la cantante, acompañando su deseo con una foto, en la cual se ven sus piernas llenas de tatuajes y las de su pareja entrelazados en una cama. Por tal motivo, vinculó la imagen y su mensaje con el ícono de un pulpo, deslizando una idea sexual que dejó la pregunta abierta: ¿Qué quiso decir?

Desde ya los seguidores reaccionaron al acto y su posteo cosechó casi 70 mil “me gusta” en cuestión de horas, pero la morocha decidió bloquear los comentarios de esa publicación por algún motivo que no quiso especificar.

Recordemos que, en las últimas semanas, la hija de Marcelo Tinelli, dejó muy en claro que el encierro y no ver a su novio la tiene en abstinencia, hecho que quedó a la vista de todos, luego de que la itgirl promocione el nuevo producto sexual que vende con su marca Madness, un dildo inspirado en el animé de los 90′ Sailor Moon y lanzó: “Uno para mí, porfa”. Incluso, no deja de sorprender a sus seguidores jugando con poses y frases de alto voltaje para su Instagram.

A.A

Galería de imágenes