Luis Ventura y Chiche Gelblung se cruzaron en vivo en el programa de Alejandro Fantino en América, Fantino a la Tarde, por el doctor Rubén Mühlberger. El ex Intruso cruzó a su colega por defender al polémico médico y éste le respondió con todo.

En Fantino a la Tarde se estaba tocando el caso del doctor Mühlberger, quien fue beneficiado con prisión domiciliaria por ser paciente inmunodeprimido, hasta que, tras un informe que hacía referencia a los famosos y periodistas que están enfrentados por el doctor, se cruzaron Luis Ventura y Chiche Gelblung, ambos ex pacientes del galeno que fue detenido y su clínica clausurada por irregularidades.

“Me parece que hay gente que por sobreproteger la figura de Mühlberger, callan o dicen cosas que no corresponden. En el caso de Chiche, me parece que no tiene que levantar el dedo para los costados. Me parece que cada uno tiene que contar la experiencia personal con Mühlberger, no entrar a mirar para los costados”, comenzó diciendo Ventura, quien días atrás reveló la experiencia que tuvo cuando fue operado sin haberlo pedido y sin anestesia por el “doctor de los famosos”.

“Yo te explico lo siguiente, cuando hablo de él hablo de mi experiencia por un lado, pero también conozco médicos que hablaban de Mühlberger. Es un gran médico, tiene mucho prestigio. Lo que pasa que transita caminos de la medicina que no utiliza la medicina convencional. A la gente le ha ido bien en general”, respondió Chiche con convicción. Y explicó: “A mí me puso dos veces bótox y yo pagué, no le debo ningún favor. Si tiene remedios vencidos… aparecen ahora un montón de pavadas. ¡Nunca prometió curar el coronavirus! Es una lectura ridícula. ¡Él habla de levantar defensas!”, sostuvo con énfasis.

“Disculpame, si yo estoy acá sentado no puedo dejar eso. ¡¿Cómo si tiene medicamentos vencidos es una cosa accidental?! ¡Entonces agarrá y comprate medicamentos y tomatelos a ver qué te pasa!”, lanzó Ventura sacado. “¡Estamos hablando de un médico! ¡Te voy a llevar los medicamentos vencidos para que te los tomés vos! Vos sabés que eso no es lo más grave”, arremetió mientras Chiche le decía que él lo que defendía era la “condición profesional”. “A mí no me consta que él haya hecho nada contra la ley”, agregó.

Indignado, el panelista de Fantino a la Tarde le respondió con todo: “Vos estás atacando a los famosos que salen a hablar ahora. Yo salgo a hablar ahora porque es mi vida, y lo que pasó, lo viví y lo puedo contar. ¡Me operaron sin avisarme!”, lanzó.

“¿Vos pensás que yo voy a creer que a Ventura lo tiran en una camilla y lo operan sin avisarle? ¿Vos esperás que yo te crea? ¿Tenías ocho años? ¿Cómo me vas a decir que te operó sin avisarte? ¡¿Me estás jodiendo?!”, le gritó Gelblung. “¡No, no te estoy jodiendo, vos sabés que lo que estoy diciendo es real! No desestimes a los que sí vivieron una situación. A mí no me vas a decir si me pueden poner o no en una camilla”, arremetió Ventura.

“Si te lo hicieron yo lo lamento, pero me llama la atención. ¿Por qué no lo denunciaste antes?”, lo cuestionó el conductor radial. “Porque no me afectó. ¿No puedo contar lo que me pasó? ¿Es un pecado?”, contestó el ex Intruso con vehemencia.

Luego de la tensa situación, Alejandro Fantino decidió meterse para calmar las aguas entre los colegas. “No gritemos más a esta hora”, pidió.

L.M

Galería de imágenes