Luego de la polémica que se generó por haber devuelto a su cachorra al criadero donde la compró, Susana Giiménez anunció en sus redes sociales que la perrita, Rita, regresó con ella.

“¡¡Volvió Rita!! Y ya está corriendo por todo el jardín”, escribió la diva de los teléfonos en un posteo que acompañó con una foto actual de la cachorra de Vizla y los hashtags #AnimalKindom #Welcome #Back #DogLover.

Recordemos que Susana Giménez fue centro de críticas luego de contar en abril que tuvo que devolver a Rita porque la mordía mucho y la estaba lastimando. Sin embargo, a pesar de aclarar que la mascota iba a regresar con ella, la destrozaron en las redes y fuera de ellas. Cansada, la conductora salió al cruce y liquidó a quienes la cuestionaron, sobre todo a Nicole Neuman, a quien llamó estúpida.

“Estas ridículas que me hacen quedar como si fuera un monstruo. Mirá a mi me gustan más los perros que las personas y es imposible que yo haga una cosa así, nunca abandonaría un perro“, sentenció furiosa. “¿Saben que? yo tengo esa raza de perro por que me encanta; pero también tengo un perro vagabundo, y voy a tener el perro que se me da la gana. En mi barrio no hay perros callejeros, pero cuando me guste alguno lo adoptaré”.

Semanas atrás, Susana compartió imágenes de sus perros, incluida Rita, y recordó a los que ya no están, como el inolvidable Jazmín, por el Día del Animal. “Compañeros inseparables”, expresó.

Por otro lado, en las últimas horas se supo que tanto la conductora como Moria Casán podrían ser llamadas a declarar para colaborar en el caso contra el doctor Rubén Mühlberger, que está con prisión domiciliaria, y cuya clínica fue clausurada.

L.M

Galería de imágenes