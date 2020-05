Marcelo Tinelli y Adrián Suar fueron los representantes de CAPIT (Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión) en la reunión que se desarrolló en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, para analizar la situación del sector audiovisual en el marco de la pandemia del COVID-19.

En el encuentro se comenzó a imaginar un protocolo sanitario para el sector de la producción de cine y televisión, en pos de poder poner en marcha ficciones y programas de entretenimientos que involucren mucha gente, como es el caso de ShowMatch, y de esta manera reactivar una industria que quedó muy golpeada.

En este sentido, vale recordar la situación de riesgo que atraviesa Polka, en donde se llegó a analizar el posible cierre de la productora, y la imposibilidad de regresar a la pantalla con un formato como el Bailando. Sin embargo, quienes participaron de la reunión, aseguran que no se trataron los casos puntuales de Suar y Tinelli, ya que ellos fueron en representación de toda la cámara y no de sus respectivas empresas.

“Marcelo dijo que fue una excelente reunión. Tanto él como Adrián no fueron por sus productos, sino por toda la industria televisiva. La idea es avanzar con protocolos específicos tanto para el cine (Luis Puenzo participó del encuentro) como para los programas de tevé que no pudieron retornar aún. Presentar las propuestas al Gobierno para su aprobación. Fue todo es muy buenos términos”, confía a Exitoina una fuente de Laflia,

En este sentido, agrega:”Es imposible saber un fecha para el regreso de ShowMatch. Primero hay que ponerse a trabajar en los protocolos, pero todo va a depender de cómo siga el avance del coronavirus en al Argentina. Fueron muy claros: van a analizar qué pasa el fin de semana para ver si se avanza o se retrocede con las medidas sanitarias a nivel general. No es tan fácil“. En este punto, el Gobierno será inflexible: todo dependerá de la situación sanitaria de los próximos días.

Alguien que transita frecuentemente los pasillos de Polka, y que es muy cercano a Suar, asegura: “Es positivo porque se empieza a trabajar en un protocolo para reactivar la industria. Es un avance”.

“No es lo mismo una ficción, un programa o un reality, así que cada productora tiene que armar un protocolo que deberá ser aprobado por el Estado. Con esto se puede empezar a trabajar en un protocolo. Después es paso a paso. No se habló ni de tiempos ni de plazos“, explica la misma fuente y añade: “No se habló absolutamente nada de Polka ni de los salarios ni de nada de eso en particular. Se trabajó principalmente en un protocolo”.

Se dio el primer pasa para reactivar al sector audiovisual. Sin embargo, todavía deberá pasar más tiempo para que se ponga en marcha y regresen a la pantalla.

