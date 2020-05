A comienzos de la temporada 2020 por problemas en su rodilla y rumores con la baja taquilla, debió suspender las funciones de su espectáculo junto a su colega y amigo, Marcelo Polino, en el Teatro Roxy de Mar del Plata, hecho que le generó un gran malestar. Sin embargo, al igual que todos, luego debió asumir la obligatoriedad de una cuarentena que intenta frenar el avance letal del coronavirus en el país. La sumatoria de las “pálidas” con las que lo recibió el año terminó por causarle una problemática con su salud y desde hace una semana se encuentra internado en el sanatorio Otamandi. Según pudo saberse, el actor está en recuperación.

La Pavada del diario Crónica accedió a fuentes cercanas al humorista, las cuales determinaron: “Antonio está bien, luchando con el estómago, pero algo avanzó“. Recordemos que, “Mamá Cora” fue internado de urgencia , según había informado Rodrigo Lussich en Intrusos (América), en plena pandemia por problemas gástricos que lo aquejaban y zanjaban la posibilidad de que resista en su casa. Según confirmó el hermano del capocómico (Carlos) a la emisora de Vila, él se había comunicado con su prepaga y decidieron llevárselo de urgencia.

Fuentes cercanas a Gasalla afirman que sus problemas estomacales no estan graves, que le hicieron estudios a pocas horas de ingresar al Otamendi para evitar que se quede tantas horas por ser persona de riesgo y en el Sanatorio lo analizaron tanto física como psíquicamente. “Le están dando medicación que Gasalla no toma con facilidad, cuesta que lo haga. Es más su personalidad lo que atenta contra su salud. No tiene nada que revista una extrema gravedad. Achaques de la edad”, aseguraron allegados al actor.

A.A

