Exigirán a los canales de TV a tener un traductor de señas para los sordomudos en los servicios informativosLa Legislatura aprobará una resolución por cual obligará a los servicios informativos de la provincia a adaptar la normativa sancionada en la Ley de Medios Nacional. De la reunión con el Vicegobernador participaron el titular de la Asociación Tucumana de Sordomudos, Marcelo Torrente, los legisladores Raúl Albarracín, Sandra Mendoza y el Director del ProDIS (Programa de Discapacidad e Inclusión Social de la UNT), Darío Alfredo Mamaní.La Resolución entrará en el ordend del día de la próxima sesión, para su aprobación.

