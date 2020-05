Alerta por la quema de pastizales en la Quinta Agronómica

Hace varias semanas, los vecinos de la Quinta Agronómica vienen pidiendo que las autoridades corten la maleza que ha crecido en toda la zona verde de los edificios desde que comenzó la cuarentena. La semana pasada se hizo el trabajo de desmalezación pero este lunes por la tarde todo se complicó ya que comenzaron a quemar el pasto y la zona se ha cubierto de humo.

Posted by Los Primeros Tucuman on Monday, May 18, 2020