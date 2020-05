¿Qué pasa con Laurita Fernández? Desde que la bailarina regresó de Estados Unidos varia fue la cadena de “mala racha” que vino acompañada de una separación por videollamada con Nicolás Cabré. En primer lugar, la rubia debió pedir una autorización al Gobierno para trasladarse a Pilar, a la casa de su ex pareja, dado que su departamento se había inundado. Tras los arreglos y el regreso de la rubia a su departamento del centro comenzó a entrenar y ella misma compartió los videos en sus redes donde se dio unos buenos golpes con sus muebles que casi la hacen llorar. En esta oportunidad le llegó la frutilla del postre con un accidente doméstico que le causó mucho dolor.

Se trata de una quemadura. La ex “Sugar” mostró a través de fotos en historias una hinchazón roja al rededor de su pupo y explicó: “Me quemé la panza cocinando, LPM” y añadió: “Se me salpicó agua hirviendo y me cayó ahí“. En las fotos se la ve sosteniéndose su remera y armando con la cámara de su celular diferentes tomas sobre la quemadura que la dejó a los gritos del dolor.

Recordemos que la ex consagrada del Bailando está, al igual que todos los artistas, totalmente frenada tratando de reiventarse y en medio tuvo que transitar, como muchos otros de sus colegas de la farándula, la separación con el actor que le valió de móviles en los medios, la inquietud de sus seguidores y remover ciertas cosas que prefería olvidar. Los ex tortolitos se dejaron por videollamada y las causas fueron varias. Entre ellas, el descubrimiento de Laurita de “otras” con quienes Cabré se hablaba al inicio de su relación y según afirmó “por diferencias que tenían”. ¡Tremendo!

A.A

Mirá las fotos