Luego de los rumores de violencia y la contundente palabra de Luisana Lopilato defendiendo a su esposo, Michael Bublé le dedicó un romántico mensaje a la actriz por su cumpleaños.

Luisana arrancó sus 33 años con un festejo familiar a través de la aplicación Zoom. La actriz, que cumple la estricta cuarentena en su casa de Vancouver, Canadá, compartió en Instagram la imagen de la videollamada con sus padres, Beatriz y Eduardo; su hermana Daniela y Dario. “Así empecé mis 33”, escribió la actriz sobre la postal.

Horas después, publicó dos fotos suyas con la leyenda: “Feliz cumple para mi”.

Y más tarde, llegó el mensaje de Michael Bublé, quien le expresó todo su amor tras la polémica: “Gracias por guiar a nuestra familia con tu fe, amor, fuerza y altruismo. Sos nuestra heroína y estamos muy orgullosos de vos y de la mujer en la que te convertiste”, afirmó el intérprete de It’s a Beatiful Day, Everything y Haven’t Met You Yet, entre otras.

El cantante canadiense acompañó la publicación con una imagen de Luisana con sus hijos Noah, Elías y Vida. En respuesta, la actriz respondió: “¡¡Te amo!! ¡¡Vos sos la roca de esta familia!!”.

Días atrás, Lopilato habló con Jorge Rial en Intrusos (América), y reveló que tras la polémica que se desató por unos videos viralizados que supuestamente mostraban actitudes poco amables del cantante para con ella, recibió una cantidad preocupante de amenazas de muerte dirigidas a Michael.

“No le quiero dar tanta importancia a este tema, son acusaciones de personas que no me conocen, ni a mi entorno, ni a mi familia. Mike esta todo el tiempo fijándose como hacerme mas feliz y no lo digo por creerme mil, es así. Él es un caballero“, dijo Luisana sobre su esposo. Y siguió: “En algún momento sentí y siento miedo. No sabes la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciendo que lo iban a matar a Mike cuando llegue a la argentina. Me mandaban fotos con navajas diciendo que le iban a cortar los dedos. Decían que le iban a poner una bomba. ‘Cuando llegues a la Argentina esperanos en el aeropuerto que te vamos a hacer una golpiza’ , mandaban”, aseguró con expresión de temor y preocupación.

