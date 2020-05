Cecilia Roth, quien se encuentra el aislamiento social, preventivo y obligatorio junto a su hijo y su novia, recordó durante una entrevista el romance que tuvo con Gonzalo Heredia en 2009, cuando ella hacía Tratame Bien y él Valientes.

Luego de que María Fernanda Callejón revelara en Polémica en al Bar (América) que compartieron a Gonzalo Heredia, la ganadora de premios Goya a la mejor actriz recordó su romance con el protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece), 25 años mayor que ella.

Entre risas, la panelista del programa conducido por Mariano Iúdica le comentó a sus compañeros que después de separarse, le recomendó a su amiga Cecilia Roth que aprovechara a Heredia. “Yo ya me había separado y le pasé el dato. Ella vino y me dijo que se enamoró cuando estuvo con él“, se sinceró La Callejón.

En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad Roth expresó sobre aquel romance: “Tengo buenos recuerdos siempre, pienso que también hay que cambiar el chip de que el hombre solamente puede tener mujeres más jóvenes”, arrancó diciendo. Y continuó: “Era un momento que yo estaba haciendo Tratame Bien y él Valientes, mucha exposición. Mientras no se supo todo fue mejor”, señaló sobre la relación que era un secreto a voces y que quedó evidenciada cuando los agarraron in fraganti saliendo del edificio del barrio de Palermo en el que vivía la actriz.

“Hace mucho que no veo a Gonzalo, pero le tengo cariño, es una persona hermosa”

Días atrás, en diálogo con el ciclo radial que conduce de Juan Etchegoyen, por Radio Mitre, la intérprete habló de su relación con Fito Páez, con el que tuvo a su hijo Martín y de quien se separó hace por lo menos 20 años, y reveló: “Es importante para mi hijo que los dos nos llevemos bien. Que los dos tiremos para el mismo lado”. Sincerándose por completo, lanzó: “Nos costó el reencuentro desde otro vínculo, aunque nunca te hayas dejado de querer. Nunca dejé de amar a Fito. Lo amaba como pareja y ahora lo amo como amigo, como hermano”, confesó. “Yo creo que Fito fue el gran amor de mi vida, hasta ahora por lo menos”, expresó.

En otro orden de ideas, tras las declaraciones del productor Quique Estevanez, quien consideró que “Los actores terminan siendo muy caros”, Roth se sumó a la ola de respuestas y aseguró que “Hay muchísima hambre en la profesión. Se hacen bolsones para llevar a personas de nuestro oficio que no pueden pagar sus comidas, para ponerme del otro lado de lo que se dijo, se sabe que es así”. “Es una profesión inestable, no estoy hablando de mí que estoy profundamente agradecida”, dijo.

L.M

